A szakember elmondja, hogy babák első ékszereit szokta behelyezni, a felnőttek pedig a test különböző részein is szívesen hordanak ékszert. Vannak, akik feszülten érkeznek szalonjába, de már kidolgozott taktikával oldja a stresszt és persze olyan is akad, akinek még lelkét is kezelésbe kell vennie, füllyukasztás közben. Csetneky Krisztina azt is megosztja Póczos Nikolettel, hogy melyik testékszer a kedvence.

Hallgassa meg a podcastot:

