Bene Barbarát kérdeztük a legújabb smink­trendről. Ő professzionális sminkek és sminktetoválások készítésével foglalkozik Miskolcon. Szerinte jelenleg az úgynevezett pearl skin trend a divat, ami a nevéből is adódóan azt jelenti, hogy a sminkekkel gyöngyházfényű hatást lehet elérni, és ez természetesebb megjelenést eredményez. Előtérbe került a természetes bőrfényt adó alapozók mellett egy-egy olyan makeup, ami enyhe barackos árnyalatot kölcsönöz a szemeken, és ez a hatás a szájon is megjelenik.

A természetes az új trend

Nem divat már a túlzó szájfeltöltés, az erős szemöldök és erős smink. Bene Barbara a szemöldöktetoválásaival is a lágyságot és a természetességet képviseli. Azt vallja: a szemöldök funkciója nem az, hogy minél feltűnőbb legyen, hanem hogy öltöztessen. A cél, hogy egyedi szépségünk megmaradjon, és csak kiemeljük az előnyös vonásokat. A szépségverseny esetében a helyzet egy kicsit más, mert figyelembe kell venni, hogy a hölgyek a színpadon állnak, és jól kell látszódniuk, ami indokolhatja az erősebb smink meglétét. Itt mehet az erősebb korrektorozás és kontúrozás, illetve a műszempilla. Az arcformázásra még nagyobb hangsúlyt kell fektetni, illetve a szemek kiemelése is nagyon fontos. A nem kívánt bőrhibák, tetoválások eltüntetése is lehetséges a szabadon lévő bőrfelületeken megfelelő alapozó segítségével. Itt a szakember érdekességképpen megemlíti, hogy most már ennek a folyamatnak a fordítottja is igaz, hiszen a természetesség jegyében az is előfordul, hogy szeplőket kell visszavarázsolni az arcra. A rúzsok esetében tudni kell, hogy a vörös soha nem megy ki a divatból. Most azonban elsősorban a barnás, barackos árnyalatok nagyon kedveltek, és szívesen ajánlja vendégeinek a mályvás színeket is. Bene Barbara szerint érdemes figyelni arra is, hogy nem divat már az úgynevezett „diszkógömb” csillogás, hanem a vizes bázisú selyemcsillogás jellemzi a szemhéjfestékeket is. Ezek használatával a közönséges hatást elkerülhetjük, és egy letisztult, természetes hatást érhetünk el.

