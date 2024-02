Kik indulhatnak?

A korábbi évekhez képest több újdonságot is bevezettünk. Idén 18-35 év közöttiek nevezhetnek a regionális szinten induló országos megméretésre. A dicsőség mellett, hogy ők képviselhetik szűkebb hazájukat a fináléban, értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépek résztvevőit. Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye szépségei Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, valamint Hajdú-Bihar vármegye hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért.

A regionális előválogató április 8-án indul.

Karriert építettek a Tündérszépek

S hogy miért éri meg jelentkezni? Néhány példa: 2021 Tündérszépe, a debreceni Szabó Orsi korábban a verseny adta lehetőségeket emelte ki. Ő tavaly nyáron a Campus fesztivál online társműsorvezetője is volt, a Miss Word Hungary 1. udvarhölgye lett, és rendszeresen készülnek szebbnél szebb divatfotók róla. 2020-as Tündérszépünk, a 2023-ban időjósként is bemutatkozó, Zala vármegyei Tótpeti Lili 2022-ben a világ 40 legszebbje között képviselte hazánkat a Miss World Hungary győzteseként. 2022-es egyik döntősünk, a hatvani Balázs Lili tavaly a Miss CosmoWorld versenyen, Malajziában mutathatta meg, milyen szépek a magyar lányok. 2020-as első udvarhölgyünk, a győri Németh Vivien a 2021-es Miss World Hungary-n a legszebbek közé jutott, és mexikói fotózáson is részt vett már. A 2020-ban különdíjasként modellszerződést kapó, Nádudvarról induló Ludman Fruzsina social media menedzserként többek között Ördög Nóráékkal dolgozik most már.

Több mint szépségverseny

Az ő példájukból is látszik, hogy a Tündérszépek több mint szépségverseny: lehetőség, hogy újabb ajtók nyíljanak meg a hölgyek előtt, akár a szépségiparban, akár a médiában, de ha valaki csak az önbizalmát szeretné építeni, arra is kiváló választás a viadal.

Csak úgy ragyogtak a lányok, hölgyek 2022-ben a Tündérszépek legutóbbi országos döntőjében, nem csoda, hogy a zsűri nehéz helyzetben volt, amikor döntést kellett hoznia. A megyei fordulókkal induló megméretésen több mint hétszáz, szebbnél szebb lány indult el. Közülük a 22 legszebb a sok hónapos felkészülés után a nyári hónapokban forgatásokon, fotózáson is részt vett.

Miután megérkeztek a fővárost és a megyéket képviselő lányok a döntő helyszínére, a Danubius Hotel Heliába, rögtön beindult a barátkozás, beszélgetés. 2022-ben dr. Bodri Krisztina, Miss World Hungary 2007, az INFUBAR Aesthetic & Healthcare Center alapítója, Rábaközi Andrea modell, manöken és tanár, Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary, Vastag Csaba Fonogram-díjas magyar énekes, valamint Illés Csaba, a Mediaworks Hungary Zrt. marketing, PR és kreatív igazgatója) döntött a díjak sorsáról, míg a hírportálok olvasói a közönségdíjról.

Vastag Csabát a párja is elkísért a döntőre. A Fonogram-díjas énekes most először vett részt szépségverseny zsűrijében. A lelkiekre helyezve a hangsúlyt elárulta, hogy szépek sokan vannak, de azok, akik ezt használni is tudják, átadni így az üzenetrendszerüket, kevesebben. Ő pedig ezeket a belső értékeket kereste ítészként. Illés Csaba szerint ez a verseny a kapcsolatteremtésről szól, ezért neki kiemelten fontos volt, hogy a zsűritagokra mosolyogjanak, a szemükbe nézzenek a finalisták. Mindemellett, mint fogalmazott, a természetes szépség és a kisugárzás volt az, ami a döntését megalapozta.

Szavait – melyek ma is időszerűek – nem csak a szépségversenyeken érdemes megfogadni:

„Nézzünk egymás szemébe és mosolyogjunk, mert az mindenkinek jól áll!”

JELENTKEZZ TE IS!