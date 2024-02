Egyébként is figyel az alakjára

A Tündérszépek helyi nyertese rengeteget edzett, és figyelt arra is, hogy miket eszik, de ezek egyébként is az élete részét képezik.

"Saját testsúlyos és kardioedzést majdnem mindennap végzek. Mivel vegetáriánus vagyok, nagyon sok salátát és gyümölcsöt eszem, valamint odafigyelek a bőséges folyadékbevitelre is, ez utóbbi főként a bőr feszességének megtartására szolgál. Egyéb kötelezettségem is volt a versenyen a testsúlyom megtartása mellett, mégpedig a fotózás, ahol nagyon jól éreztem magam annak ellenére is, hogy a modellkedés egy nehéz szakma, mert nagy koncentrációt igényel.

Szabó Evelin a döntőben

Fotó: Markovics Gábor

Azért is telt jó hangulatban a fotózás, mert a lencse mögötti szakember készségesen segített nekünk, hogy a lehető legjobbat hozza ki belőlünk. Nekem ez a munka nem volt újdonság, hiszen dolgoztam ügynökségnél korábban. Bátran ajánlom azoknak a lányoknak is a fotózást, akik még nem vettek részt ilyenen. El lehet csípni egy-két fotóstanulót a neten, ahol modelleket keresnek, érdemes ezt kipróbálni, hogy képet kapjunk arról, milyennek is lát egy leendő szakember" – magyarázta Szabó Evelin.

Sokat kapott a versenytől

A beszélgetés során a szépségverseny vármegyei győztese elárulta, azóta férjhez ment.

"Született egy kisbabám, aki most három hónapos. Természetesen szülés után most még jobban igyekszem odafigyelni a testsúlyomra és az alakomra. A közeljövőben szeretnék tulajdonosként szalont nyitni, ahol a nők megszépülhetnek. Az idő előrehaladtával óhatatlanul öregszik az ember bőre, ezért azt gondolom, hogy akkor már megengedett egy-egy botoxkezelés. Itt milliméterekről beszélek, nem túlzásokról. Ráadásul az utóbbi időben a szakemberek nagyon jó anyagokkal dolgoznak, amik miatt már nem szükséges a gyakori beavatkozás, évente elég egyszer elmenni. A kis frissítések szerintem tehát egyáltalán nem ártanak, sőt, hasznosak a szépségnek – vallja Szabó Evelin, aki mindenkit biztat arra, hogy jelentkezzen a szépségversenyre.