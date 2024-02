Én sosem voltam az a törékeny nő. És már általános iskola hetedik-nyolcadik osztályában kacérkodtam a gondolattal, hogy mi lenne, ha rendőr lennék. És ez elég komolyan kezdett foglalkoztatni, hiszen a középiskolát is ennek megfelelően választottam. Ezt én kitaláltam és következetesen ennek megfelelően alakítottam az életemet

- kezdi hivatásának történetét Zupkó Jázmin Ajándék. Majd így folytatja, „a rendőrség állományába 2022-be kerültem, most két éve. Már a Miskolci Rendvédelmi Technikum tanulója voltam, amikor megfogalmazódott bennem, hogy másodállást kellene vállalnom. Találtam egy masszőri tanfolyamot, amit kevés jelenléttel is el lehetett végezni, akkor azt mondtam, ez az utam, meg persze érdekelt is a dolog” - részletezi Jázmin.

Munka és hobbi

„Hobbinak indult a masszőrködés, de mára már nagyon szeretem mindkét munkámat. Eleinte otthon a családtagokon és barátokon gyakoroltam, és a pozitív visszajelzések alapján vettem a bátorságot, hogy belefogjak élesbe, fokozatosan építettem be a rendőri munka mellé ezt a területet is. Hiszen az csak jó, ha az ember több lábon áll” - szögezi le a fiatal rendőr.

A specialista

„Én a svédmasszázsra specializálódtam, főleg a fájdalomcsillapító technikák keltették fel az érdeklődésem – magyarázta az őrmester, aki cellulitköpölyöző, gyógynövényes és stresszoldó masszázzsal is bővítette szolgáltatásait, de frissítő talpmasszázst is vállal igény szerint. Mégis leginkább a hát területére helyezi a hangsúlyt - ecseteli.

Vendégkör

Minden szépségiparban újonnan kezdőnek a vendégkör kialakítása a legnehezebb.

„Eleinte egy kicsit bátortalan voltam vagy hitetlen ezzel kapcsolatban. De ez alakult magától, a vendégek elkezdtek ajánlani egymásnak. Volt már rá példa, hogy kollégák is bejelentkeztek hozzám, de ezeket nagyon diszkréten kezelem. Próbálom életem e két területét teljesen külön kezelni”- szögezi le Zupkó Jázmin Ajándék.

Különleges kezelések

„Rendszeresen járok egy idősek otthonába, ahol azt vettem észre, hogy a masszázson kívül figyelmemmel és törődéssel nagyon jó eredményeket tudok elérni. A testük mellett a lelkükre is nagy hangsúlyt fektetek, vagyis időt szánok az emberekre. Volt egy porckorongkopással jelentkező betegem, akinél komoly eredményeket tudtunk elérni, eleinte négyszer kellett hozzájárnom, most pedig már egyre ritkábban, mert csillapodtak a fájdalmai”- meséli az őrmesterként dolgozó borsodi masszőr.

Segítségnyújtás a közös nevező

„Életem két területének közös pontja azt gondolom, a segítségnyújtás. Jó érzéssel tölt el, ha segíthetek másoknak, és örülök, hogy mindkét területen élhetek ezzel”- magyarázza.

Viszont mindkét területen szüksége van az erejére is. Az őrmester elmondta, hogy hosszútáv futó, és a Spartan nevű fizikai kihívásokkal tűzdelt versenyen is rendszeresen indul.

A sport az életem része, rendszeresen eljárok konditerembe is. Igyekszem folyamatosan karban tartani a testem

- teszi hozzá.

Férfias világ

Az őrmester szerint „férfiasodni kellett a rendőri szakmához, szoktunk ezzel így viccelődni. Már az iskolában is elkezdődött ez irányba formálódni a személyiségem. Félre kell néha tenni a nőiességet, bár nem szabad elhanyagolni azt sem. Ez egy nagyon furcsa és kényes egyensúly, amire törekedni kell. Emellett pedig a kollégák is megadják a megfelelő tiszteletet egy nőnek, én azt tapasztaltam, például közös szolgálat közben is”.

Közös szolgálatok

Zupkó Jázmin Ajándék szerint munka közben vannak dolgok, amelyeket egy női rendőr könnyebben észre vesz, vagy máshogy tudja megközelíteni az embereket, mint férfi társai. A munkával töltött évek alatt már vannak olyan kollégák, akikkel kifejezetten szeret együtt dolgozni, „mert egy rugóra jár az agyunk és jól ismerjük egymást, összeszokott párost alkotunk, mint a filmekben”- meséli a rendőr. „De nagyon szeretek az idősebbektől is tanulni, és igen, szeretem, ha jó tanácsokkal látnak el a tapasztaltabb kollégák”- vallja, hiszen még az ismerősök vagy a szűk családban sem volt előtte egy jó példa, akihez fordulhattam volna tanácsért, „azt mondhatom, hogy mindent a magam kárán tanultam meg és sajátítottam el. Sokan azt hitték, hogy mivel ilyen korán már tudtam, hogy mit akarok, biztos volt előttem egy családi példa, de nem”- hangsúlyozza.

Egyensúly

„Nem gondolom, hogy valaha is előrébb fog kerülni a masszázs, mint a rendőri munka, ezt már az elején kijelentettem, mert nagyon szeretek csapatban dolgozni, a masszőri munka pedig más. Én mindig rendőr szerettem volna lenni, és nem hiszem, hogy ezt elnyomhatja bármi is. Mindkét terület feltöltődést jelent számomra, masszázs közben relaxálok én is, vagy elmondják a vendégek a problémáikat, megnyílnak, de soha nem élek vissza ezzel. Rendőrként pedig kedvelem a változatosságot, és vágyom a kihívásokra”.

„ Egyébként mindig meghat, amikor egy 60 perces, fájdalomcsillapító masszázs végén a vendég rácsodálkozik, hogy enyhült a fájdalma. Felemelő érzés átélni, hogy segítettem rajta” – fogalmazott Zupkó Jázmin Ajándék, és azt is elárulta, mellékállását kezdettől fogva a helyén kezelte.