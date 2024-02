Az allergiás személyek immunrendszere reagál eltúlzott mértékben ezekre a fehérjékre, ez váltja ki a tüneteket, úgymint orrváladékozást, tüsszögést, szem- és bőrviszketést. Sok állattartó gyanakszik azonnal házikedvencére, ha ilyen tüneteket tapasztal, pedig sok esetben valójában más váltja ki ezeket a panaszokat, más típusú allergia áll a hátterükben (például háziporatka- vagy penészgomba-allergia). Ezekben az esetekben a házikedvenc természetesen nem okoz semmilyen panaszt. Olykor az is előfordul, hogy az állat szőrére tapadt pollenszemek okozzák a tüneteket, amelyek például simogatáskor szétszélednek a levegőben, és valójában pollenallergia áll fenn, nem pedig szőrallergia, a tüneteknek tehát semmi közük magához az állathoz.

Fájdalommentes teszt

Annak eldöntésére, hogy mi az allergén, orvosi vizsgálat szükséges, ehhez két, egyszerű, fájdalommentes teszt áll rendelkezésre, az egyik a prick teszt, amennyiben ez nem végezhető el, vérmintából specifikus-IgE-vizsgálat történik. Mielőtt magához vennénk egy kisállatot, ideális lenne allergiatesztet végeztetni, hogy időben kiderüljön, ha esetleg állatszőr-allergiánk van. Ha a diagnózis állatiszőr-allergia, ne vegyünk magunkhoz se kutyát, se macskát. Az allergiás panaszokat kiváltó állat elkerülése rendszerint elegendő a panaszmentesség eléréséhez. Ezért a legfontosabb az allergénnel való kapcsolat kerülése.

Vannak olyan kutya- és macskafajták, amelyek kisebb eséllyel válthatnak ki allergiás reakciót, így ha mindenképpen meg szeretnénk osztani életünket egy kutyával vagy macskával, akkor ezzel kapcsolatban kérjük ki allergológus véleményét és keressünk fel egy olyan hivatalos tenyésztőt, akitől "hipoallergén" fajtájú kutyát vagy macskát vásárolhat. De ne feledjük, hogy az érzékenység egyénfüggő, és attól, hogy egy kutyafajta nem vedlik, még a hámsejtjeiben és a nyálában is jelen vannak az említett fehérjék. Azt is érdemes tudni, hogy nemcsak a kutya- és macskaszőr lehet allergén, hanem a lovak, hörcsögök, görények, csincsillák, deguk szőre és a madarak tolla ia, de lehetnek allergén anyagok az akváriumokban (például száraz haltápok), terrárriumokban is.

Nincs szövődménye

Ha már van kutyája vagy macskája, és utólag derül ki, hogy ön vagy valamelyik családtagja allergiás a szőrére, ne feledje, hogy egy élőlényről van szó, akiért ön tartozik felelősséggel. Az állatszőr-allergiában szenvedőknek többnyire nem kell szövődményektől tartaniuk. A folyamatosan allergiás ingernek kitett és kezeletlen személyeknél azonban allergiás asztma alakulhat ki. Az allergiás tünetek megfelelő kezelésével és bizonyos óvintézkedések, szabályok betartásával azonban legtöbbször problémamentes a kisállattal való együttélés. Hiposzenzibilizációval pedig az allergia teljesen meg is szüntethető. Ha mindezek ellenére mégis megválna háziállatától, akkor gondoskodjon róla, hogy olyan családba kerüljön, ahol egész életében biztosan szeretettel gondját viselik, ehhez akár állatvédő, esetleg fajtamentő szervezet, állatmenhely segítségét is kérheti. Ehelyett azonban van más megoldás, nem kell megválnia kedvencétől, lássuk, mit tehet.

Gyógyszeres kezelés

Vannak olyan gyógyszerek, amelyek képesek enyhíteni az allergiás panaszokat. Ezek azonban csak a tünetek ellen hatnak, de nem szüntetik meg magát az allergiát. Az olyan gyorsan ható gyógyszerek, mint az antihisztaminok megfelelőek arra, hogy az allergiát okozó állattal való rövid idejű kontaktus (például egy kutyát vagy macskát tartó rokonnál történő látogatás) után jelentkező panaszokat megszüntessék. Számos egyéb készítmény (szemcseppek, orrcseppek, orrspray-k, krémek és gélek) is segíthetnek enyhíteni a tüneteket. Természetesen az allergiás gazdik számára is ezek a gyógyszerek, készítmények állnak rendelkezésre, de az állati szőrre allergiás betegeknél a hiposzenzibilizáció az, ami tartós javulást hozhat.

Súlyos állatszőr-allergiában szenvedőknél specifikus immunterápia, a hiposzenzibilzációnyújthat segítséget. Az immunterápiás készítmények szájon át szedhető cseppek (sublingualis immunterápia) és injekciós formában is rendelkezésre állnak. A hiposzezibilizáció során legalább 3 évig (rendszerint 5 éven át) az allergént növekvő dózisban adagolják, szigorú orvosi felügyelet mellett. Ennek során a szervezet a legtöbb esetben hozzászokik az allergénhez, és az allergiás panaszok megszűnnek.