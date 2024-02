Lehet, hogy készültek régebbi fotók Miskolcról - ha igen, és van önnek ilyen, szívesen bemutatjuk - de a Fortepán képgyűjteményében az összeállításunkban szereplő képek a legrégibbek vármegyénk székhelyéről.

A legelső ilyen emlék 1908-ból való és egy lillafüredi tájképet ábrázol, a háttérben néhány sétáló embert is kivehetünk, ha figyelmesen nézzük. Hol volt még akkor a Palotaszálló? A gyönyörű épületet csak közel húsz év múlva, 1925-ben kezdték el építeni, és 1929-ben fejezték be. A Fortepán-gyűjteményben egyébként sok-sok kép van a 30-as évekből a palotáról és Lillafüredről is, ebből is látszik, kedvelt üdülőhely volt országszerte akkoriban.

No de térjünk vissza az 1900-as évekbe. 1909-ből egy diósgyőri kohászatban készült kép őrződött meg az utókornak. A régi fotók között van egy szintén Lillafüreden készült sorozat: egy úri társaság evez a vadregényes Hámori-tavon 1915-ben, őket piknikezés közben is lencsevégre kapták. A hejőcsabai gyógyszertár 1912-es fotóját is beválogattuk az összeállításunkba, jelenlegi állapotáról nemrég számoltunk be portálunkon.