Már az általános iskola negyedik osztályában kísértetjárta suliról írt a matekfüzetébe. Régóta foglalkoztatja a vámpírok átalakulása, és novellája van egy gyilkolászó miskolci mesterséges intelligenciáról. Imádja a zsigeri slasher horrorokat, legnagyobb kritikusa pedig a legjobb barátnője. Ő Sarah Robbie, azaz Köteles Petra, aki Miskolcon is el tudna képzelni egy vérengzős horrortörténetet.

Miért pont a Sarah Robbie írói álnévre esett a választása?

A két kedvenc színésznőm, Sarah Michelle Gellar és Margot Robbie nevéből raktam össze a művésznevem.

Jól tudom, hogy már általános iskolás korában felfigyeltek az írói képességére?

Nem biztos, hogy a képességeimre, de arra felfigyeltek, hogy írok. Negyedikes koromban az Észak-Magyarországtól jöttek újságírók az iskolámba. Megkérdezték a diákokat, hogy mit csinálnak a téli szünetben. És én elszóltam magam, hogy otthon írom a kis regényemet. Ezért aztán később visszajöttek, hogy egy rendes cikket készítsenek velem az írásról.

Milyen volt ez az első regénykísérlet, még általános iskolás korában?

Egyszer az osztálytársaimmal tesi óra előtt találtunk az öltözőben egy fecnit. Már nem emlékszem, mi volt ráírva, azonban beindította a fantáziánkat. Onnantól mindenben jeleket láttunk. A levert csempékben, a falon lévő beázás furcsa foltjaiban, és kitaláltuk, hogy szellemek vannak az iskolában. Erről kezdtem írni, így indult a kapcsolatom a horrorral.

Milyen helyszíneken játszódna a sztorija, ha egy miskolci rémtörténetet írna?

Palotaszállóban, az avasi református temetőben, a tapolcai parkban vagy a Népkertben.

Melyik lenne a legígéretesebb, a legfélelmetesebb ezek közül Miskolcon?

A Palotaszálló. Kialakul egy hatalmas hófúvás, ott rekednek az emberek, sehová sem tudnak menni, és valaki gyilkolászni kezd közöttük.

Inkább ösztönösen ír, vagy előre, tervszerűen felépíti a cselekményt, a karaktereket?

Ösztönösen. Inkább utólag szoktam bővíteni az anyagot. És akkor már kiírom, kinek milyen a haja, az öltözködése, pontosan hány éves, milyen ismertetőjegyei vannak - hogy én se felejtsem el.

Mennyi idő alatt írta meg első regényét, és mennyit vett ez igénybe a megszerzett rutin birtokában, mikor már ismerte az alkotói mechanizmust?

A szellemes sztorit 10 évesen írtam, így nem tudom, hogy mennyi idő alatt sikerült. Kérdés, mennyire lehet regénynek nevezni, mert egy négyzetrácsos matekfüzetbe írtam, és összesen négy füzetnyi anyag jött össze belőle. Talán inkább kisregénynek tekinthető, de nem emlékszem, mennyi idő alatt hoztam össze. A múltkor egy pályázatra írtam, és nagyjából két hónap alatt megírtam egy sztorit.

Novellát vagy regényt könnyebb írni?

Nekem könnyebb a regényírás. A novella azért kihívás, mert én szeretek terjengősen írni. És ha már kialakítom a karaktereket, akkor sokáig velük akarok maradni. Egy novellában más a helyzet: megírom, és aztán gyorsan elengedem őket, amit nem szeretek.

Írt egy vámpíros könyvsorozatot. Mesélne erről bővebben?

Összesen hatkötetes lesz a vámpíros történet, jelenleg is dolgozom rajta. Ebből még csak az első kettő jelent meg, a harmadik nyár elején érkezik.

Más műfajokban is kipróbálná magát?

A vámpíros sorozat lezárása után lehet, hogy megpróbálkozom más műfajjal is. Például egy krimivel, amiben azért megjelennek horror elemek.

Miért választotta épp a horror műfaját? Miért nem egy krimivel kezdődött akkor az írói pályafutása?

Nem én választottam a horrort, a horror választott engem. A szellemes történettel nagyon beindult valami. Nem tudom, miért a szellemekre asszociáltunk, de innentől nem volt megállás.

Vannak, akik zenére szeretnek írni. Ha lenne egy Sarah Robbie zenei lista, akkor az milyen stílusú zenékből, előadókból tevődne össze?

Már van ilyen tracklistem. Nem is egy! Így mindig könnyebb írni a történetet. Különböző jelenetek írásakor szoktam zenét használni. A szexjelenetekhez külön playlistet állítottam össze, nyilván erotikusabb számokból. A csatákhoz szintén összeraktam egy ütős zenei anyagot. Az egyik kedvenc szereplőmhöz klasszikus rocklistát szerkesztettem, viszont van egy általánosabb is, főleg metálból és annak alfajaiból.

Inkább olvasni vagy nézni szereti a horrortörténeteket, ha inspirációt keres?

Inkább a saját életemből merítem az ötleteket. Például ülök a buszon, és leül velem szembe valamilyen érdekes figura, aki ránézésre regénybe illő karakter. Róla elképzelem, milyen szerepe lenne a történetben, meddig maradna életben. Szóval a miskolci életben felbukkanó alakok nem főszereplők szoktak lenni, inkább mellékalakok. Főszereplőket többnyire az alapján választok, hogy minél változatosabbak legyenek, ne lehessen őket összekeverni a könyvben. A főhősök nem életből vett, inkább megalkotott karakterek.

Ki volt az a legendás horrorhős, aki hatott Önre, és ez az írásaiban is megjelent később?

Buffy, még 13 éves koromban. Ő indított el a szellemektől a vámpírok felé. Miatta vált ilyen erőssé a vámpírokhoz kötődésem a történetekben. A másik ilyen meghatározó sorozat nálam az Odaát volt, abban viszont teljesen máshogy jelentek meg a vámpírok, és az egész természetfeletti gondolkodásmódomra hatott.

Ki a kedvenc horror szörnye, és a miért?

A vámpírok, mert megjelenésükben hasonlítanak az emberekre, ezért könnyű velük azonosulni. Vonzóak, titokzatosak, veszélyesek. Mi kell még?

Melyik horror író vagy rendező volt Önre a legnagyobb hatással?

Josh Whedon, ő rendezte a Buffyt. Az ő karaktere formálta a horrorhoz való szemléletemet 12-13 éves koromtól. Erős, egyúttal szép lány volt, aki szörnyeket öl.

Napjainkban, a 21. században Ön szerint mi a legnagyobb horror? Miből születhet ütős téma? Akár a világban, akár Miskolcon.

Mostanában élénken foglalkoztatja az embereket a mesterséges intelligencia, a járványok fenyegetése. Az emberek mindkét helyzettel könnyen tudnak azonosulni, és mindkettő épít a félelmeikre, foglalkoztatja a fantáziájukat.

Egy ilyen „globális horrort” hogyan vetítene le Miskolcra?

Korábban már írtam egy mesterséges intelligenciáról szóló novellát, és pont Miskolcon játszódik. Spoiler nélkül nehéz mesélni róla. Az MI a történetben kilép a gépből, és azzá szeretne válni, aki megalkotta őt: a főszereplő grafikussá. Ő képeket kreál a képszerkesztővel: nem túl emberi, nem túl valós, sokkal inkább félelmetes karaktereket alkotott. Az egyik képe életre kel, kilép a gépből karácsony este, és sorra mészárolja a házban lévőket a szerveik miatt. Így pótolja azon testrészeit, amelyek szerinte rosszul sikerültek a grafikai programban.

Kedveli a slasher horrorokat?

Ebben a műfajban durván sorra mészárolják az embereket. A Sikoly is ilyen film. Szerintem érdekes kérdés benne, hogy ki lesz a következő áldozat, és vajon ki éli túl.

Mi lehet az oka, hogy a horror rajongói ezeket a véres, rettentő zsigeri dolgokat szeretik? Mi vonzza az embereket akár a filmekben, akár a könyvekben?

Nem tudom, nagyon betegek vagyunk. Erről talán nekem is egy pszichológussal kellene beszélgetni (nevet).

Honnan jött a hatrészes könyvsorozat ötlete?

A szellemektől és Buffytól kiindulva eljutottam a vámpírokhoz. Rengeteg vérivós sztori született még füzetbe írva. 18 évesen kaptam laptopot először. Ekkor összegyúrtam a korábbi vámpíros sztorikat, így születtek a könyvek.

Miben rejlik a regényei újszerűsége?

Elég eredeti, ilyen vámpíros könyvet még soha nem írt senki. Számomra mindig furcsa volt és nem tetszett az átváltozásuk. Rendszerint ugyanaz a forgatókönyv: jön a vámpír, kiszívja az áldozata vérét. Majd megitatja vele, feltámad, és hopp, máris vámpír lesz! Az én könyvemben ehhez sokszor kell megharapnia valakit a vámpírnak. Nálam lassan alakulnak át vérivóvá. A megharapott először kötődni kezd a vámpírhoz, aztán fizikai változások jelennek meg rajta. A negyedik harapás után egy belső harc alakul ki benne a démonnal, mert a vámpíroldal szeretné átvenni az irányítást az emberi énje felett. Másrészt a megharapott kötődik a vámpírhoz, vonzódik hozzá, közben mégis ember akar maradni. Ez a folyamat megy végig az első kötetben, egészen a vámpír vérének megivásáig.

Ki a legnagyobb kritikusa?

A legjobb barátnőm, Tina. Úgy érzem, mindig ő a legőszintébb velem. Elolvassa az írásaimat, és elmondja, mi tetszett neki, min kellene esetleg változtatni. Szerinte állítólag sokszor túl részletesen írom le, mit viselnek a szereplők, és ezt ki lehetne hagyni. Az a helyzet, hogy szeretem öltöztetni a karaktereket. Más olvasóktól is megkaptam bírálatként, hogy mindig tudják, milyen ruha van a szereplőimen. És olyanok is voltak, akik szerint a szexjelenetek a kelleténél érzékletesebben és szemléletesebben, túl részletesen lettek kidolgozva. Egyeseknek ez túl sok, mert jobban szeretik, ha csak sejtetve van. Ha most újrakezdeném, lehet, már én is kivennék belőle néhány ilyen részt.

Mindkét könyve létezik e-book formában. Miért választotta az e-book megjenést? Ez a jövő?

Az e-book szerintem csak kiegészíti a hagyományos könyveket. Nem ez fogja átvenni a klasszikus könyvek szerepét. Kétlem, hogy az e-book miatt félretesszük őket. Én szeretem, amikor a kezembe foghatom a könyvet. Olyan jó reggel felkelni egy bögre kávéval, és olvasni a meleg ágyban. Nem hiszem, hogy valaha lemondana erről az élményről az emberiség. Az e-book egy jó kiegészítés, én fele-fele arányban olvasok így. Ragyogó lehetőség, mert a buszon csak előkapom a telefonom, és olvashatom rajta az e-könyvet. A bolti sorban állás elég unalmas: közben is előveszem a telefont, mert egyszerűbb azon olvasni, mint ilyenkor könyvet fogni a kezembe.