Olvasónk hat zsák ruhát szállított egyik ismerőse javaslatára a Kabar utca 4. szám alatt található Gyermekek Átmeneti Otthonába.

"Anyósom sokáig gyűjtögette azokat a ruhákat, amiket már nem használt, de még jó állapotban voltak. Nagyon vegyes volt a gyűjtemény: megtalálható volt itt a gyerekruhától kezdve a felnőtt méretekig minden. Tíz-tizenöt éven keresztül csak kerülgettük a dobozokat, aztán egyszer úgy gondoltuk, odaajándékozzuk valakinek, valakiknek. Azt azonban nem tudtuk, hogy melyik szervezetnek ajánljuk fel. Éppen jókor jó helyen mondtuk el problémánkat, ugyanis egyik ismerősünk nevelő a Gyermekek Átmeneti Otthonában. Ő ajánlotta, hogy náluk szívesen fogadják a lakók, hiszen oda érkezik olyan gyermek is, akár ősszel is, akin csak egy cipő és egy nadrág van – mesélte olvasónk, hozzátéve, hat darab negyven literes zsákba pakolták a ruhákat, és úgy vitték be. – Két fiúval várt minket a nevelő, aki elmondta azt is, szívesen vesznek vállfákat is, amik hasznosak lehetnek. Én magam meg úgy gondoltam, hogy a későbbiekben viszek majd a gyerekeknek akár új ruhát is, hiszen egy-egy zokni vagy boxer megvásárlása szerintem nem tétel."

Vágyuk, hogy szabadban lehessenek

A Gyermekek Átmeneti Otthona a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI) telephelyeként működik. Az otthonvezető Vajda Viktor elmondta, adományozás előtt érdemes felhívni az intézményt a 0646/360-434-es telefonszámon, hogy biztosan olyan felajánlás kerüljön a gyerekekhez, amire szükségük van. "Előfordul, hogy több is van egy-egy ruhadarabból, másból viszont hiányunk van, ezért kérjük az előzetes megbeszélést. Jelenleg például rendelkezésre állnak a ruhák és a napi szükséges eszközök a gyermekek részére. Régi vágyunk viszont, hogy kültéri játékaink legyenek. Sajnos nincs játszótér elérhető közelségben a Vasgyárban, ezért szükségünk lenne műanyag motorokra, labdákra, kis focikapukra és mobilhomokozókra. De szívesen veszünk függönyt, szőnyeget, takarót, hiszen ezek fogyóeszközök" – mondta az otthonvezető, aki hozzátette, húsz három és tizennyolc év közötti gyermek átmeneti gondozására van lehetőségük.

Jó ügyeket karolnak fel

A Supersum Közhasznú Alapítvány Miskolcon, a Fazekas utca 9. szám alatt várja az adományokat. Bernasconi-Bús Katalin kuratóriumi elnök elmondta, hétfőn, szerdán és szombaton vannak ott az önkéntesek. "Nagyon sok vidéki és kisebbségi önkormányzattal van szerződésünk, számos gyermekintézményt is támogatunk: kórházat, óvodákat, bölcsődéket. Ezért tudjuk széles palettán szétosztani a felajánlásokat. Mindig szükség van az évszaknak megfelelő gyermekruhára és cipőre, valamint játékra és könyvre. Családoknak pedig ágyneműket, törülközőket, tisztálkodási szereket, tiszítószereket, konyhai eszközöket és tartós élelmiszereket gyűjtünk. Ezeket olyan családoknak osztjuk ki, amikről visszajelzést kapunk a védőnőtől, a családsegítőtől vagy a gyermekjóléti szakembertől, hogy valóban rászoruló családról van szó. De fordítva is szokott lenni: maguk a segítő szakemberek szólnak nekünk, hogy olyan történettel találkoztak, aminél sürgős segítségre van szükség" – mondta az elnök, aki hozzátette, pénzbeli támogatást is elfogadnak, erről a supersum.hu oldalról tájékozódhatnak az adományozók.