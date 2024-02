A gyógytorna egy fizioterápiás módszer, amivel az egyes mozgásszervi panaszokat és sérüléseket hatékonyan tudják kezelni a szakemberek. Akik rendszeresen járnak gyógytornára, azoknak a közérzete javul amellett, hogy másnap akár érezhetik is azokat az izmaikat, amikről nem is tudtak. Ezért is hirdették meg Rátkán a foglalkozást - tudta meg hírportálunk a boon.hu.