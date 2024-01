2023 júliusában volt A zene az kell című podcastunk vendége a Borsod Online-on Farkas Péter, a Zsaya zenekar alapítója, akivel akkor nem csak a zenekar jövőjéről, a tervekről beszélgetett Horváth Imre szerkesztő, hanem arról is, miként indult el a zenei karrierje, hogyan jött aztán a Bíborszél, a Holdviola, majd a Zsaya az életében, de szóba került a zenei oktatás és a Popsuli projekt is.

Most, 2024 elején arra kértük Farkas Pétert, hogy értékelje a mögöttünk hagyott évet, hogyan sikerült a Zsaya szempontjából.

„Sikeres évet zártunk több, számunkra fontos koncerttel a hátunk mögött. Talán a legemlékezetesebb a diósgyőri Rock50 Fesztivál volt” – kezdett bele Péter. „Elkészültünk a második lemezünk anyagával is, melynek dalait januártól, folyamatosan, egymást követve mutatunk majd be. Az egyik dalhoz már klipet is forgattunk. Nagy büszkeségünk, hogy egy másik, szintén még be nem mutatott dalunk bekerült A Dal 2024 legjobb 60 dala közé” - tette hozzá.

Farkas Péter a stúdiónkban

Fotó: ÉM



Érdeklődtünk arról is, mit vár, várnak az idei évtől, amelyre így válaszolt: „2024 egyik legfontosabb feladata számunkra, hogy az új lemezünk anyagát élőben is bemutathassuk minél több helyen”.

Kitérve a fiatalok, gyerekek zenei oktatására más örömhírről is be tudott számolni.

„Októberben megalapítottuk saját zenei tehetségközpontunkat Zsáya Kids BeatSuli néven, és már túl is vagyunk az első bemutatkozáson, ami a Miskolci Advent műsorsorozatán, a Szent István téri nagyszínpadon történt”.

A tehetségközpont célja zenére fogékony gyerekek élményszerű megismertetése a könnyűzene rejtelmeivel, illetve megadni annak lehetőségét, hogy a későbbiekben akár felsőfokon folytathassák zenei tanulmányaikat. Hisznek abban, hogy ezt a különleges és varázslatos „szakmát” leginkább az élőzenei koncerteken keresztül lehet elsajátítani. Ennek érdekében folyamatosan arra törekszenek, hogy a tanulók a próbatermi munka mellett minél gyakrabban állhassanak színpadra, mutathassák meg tehetségüket.