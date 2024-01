Fazekasné Csitári Nikolett miskolci dietetikus szerint nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk ilyenkor a folyadékpótlásra. A szakember tiszta vizet javasol és különböző teákat, mézes, gyömbéres tea, bodzatea, hársfatea, kakukkfűtea, csipkebogyótea formájában. Emellett sok zöldség és gyümölcs fogyasztását ajánlja, melynek kitűnő forrása, koncentrált formában, a különböző smoothie-k. De kombinálni is lehet, alma, narancs, cékla, répa, spenót, lime, zellerszár vagy kurkuma, gyömbér, banán vagy áfonya, datolya, chia mag, bébispenót változatban.

Folyadékpótlás

Fazekasné Csitári Nikolett szerint a levesek is jó megoldások ilyenkor, a folyadékpótlásra a tyúkhúslevest, a krémleveseket és a gazpachót ajánlja a dietetikus. Emellett pedig tápláló, vitamindús szendvicskrémeket is készíthetünk, jó alternatíva a sajtos céklakrém, joghurtos padlizsánkrém, hagymás-répás szendvicskrém, édesburgonyás szendvicskrém vagy a brokkolikrém. De salátákat is készíthetünk például kelkáposztás-édesköményes almasaláta, édesburgonyás cékla téli saláta, citrussaláta édesköménnyel avokádóval, céklás-narancsos gránátalmás rukkolasaláta. Piros bogyós gyümölcsök

Antioxidáns-tartalmú nyersanyagok bevitelére is figyelnünk kell, melyeket a következőkkel vihetünk be: piros bogyós gyümölcsökkel, málna, ribizli, szeder, cseresznye, meggy akár fagyasztva is – javasolja a szakember. A polifenolok miatt érdemes hagymaféléket, brokkolit, vörös káposztát, céklát, teákat fogyasztani, sorolja a szakember. A bélflóra miatt fontos a zab, joghurt, kefir, csicsóka fogyasztása, és a következő fűszereket részesítsük előnyben: fekete bors, cayenne bors, fahéj, kurkuma, borsikafű, bazsalikom, rozmaring, oregánó, édeskömény, fokhagyma, gyömbér.

Tojás, szárnyashús

A-vitamint tojással, szárnyasok húsával, sajttal, vajjal, B-vitamint diófélékkel, olajos magvakkal, avokádóval, banánnal, teljes kiőrlésű gabonákkal, C-vitamint citrusfélékkel, savanyú káposztával, csipkebogyóval, almával, brokkolival, paprikával, D-vitamint halakkal, tojássárgájával, E-vitamint hüvelyesekkel, teljes kiőrlésű gabonákkal, hidegen sajtolt olajokkal vihetünk be. Cinket hüvelyesekkel, tejtermékekkel, marhahússal pótolhatunk – mondta Fazekasné Csitári Nikolett.

Majd hozzátette, hogy a szelénbevitel is nagyon fontos, melyet a következők tartalmaznak: halak, karalábé, kókuszdió, szója, lenmag. Ómega-3 zsírsavakat: kelbimbó, spenót, lazac, dió. Magnéziumot: káposztafélék, burgonya, spenót. Rezet: hüvelyesek, halak, diófélék. Folsavat: cékla, karfiol, káposzta, spenót – ismertette a dietetikus.

Dr. Poncsák Csaba miskolci háziorvos a C- és D-vitaminok mellett az ún. Broncho Vaxom készítmény szedését javasolja: „Aki gyakran légúti fertőzésben szenved, ez egy természetes immunerősítő.”

Nem olyan, mint régen

„Akinek pedig gyakran van húgyúti fertőzése, neki az Uro Vaxomot javaslom. Van lehetőségünk felírni az Izoprimosint is, ami ugyancsak egy immunerősítő” – mondta. A háziorvos szerint a mai zöldségeink, gyümölcseink már nem olyanok, mint régen, mert nem tartalmaznak annyi vitamint, mint régen, ezért van szükség a különböző készítményekre. „Szeretném hangsúlyozni, hogy a D-vitamin szedése ilyenkor télen is nagyon fontos, én egész évben szedetem a betegeimmel. Vérből ki lehet mutatni a D-vitamin-szintet, és sokszor meglepő eredmények jönnek ki, mert a lakosság nagy részének D-vitamin-hiánya van” – mondta dr. Poncsák Csaba.

Savanyú káposzta

A vitamindús savanyú káposzta és a lila vagy vöröshagyma, valamint a házi praktikákon kívül az időjárásnak megfelelő öltözködés javasolt. „De, mivel kiszámíthatatlan az időjárás, ezért elengedhetetlen a réteges öltözködés” – tette hozzá dr. Poncsák Csaba. Emellett azt is kiemelte, a Covid-járvány pozitív hozadékának tulajdonítja a háziorvos, hogy az emberek már maszkot vesznek, ha érzik, hogy rosszul vannak vagy betegek.

„Régen ez nem volt szokás, de most pozitív fejleménynek értékelem. Vigyázunk a másik emberre. Én azt látom, hogy úgy jönnek a rendelőbe is, ha betegek, hogy maszkot vesznek, hogy ne fertőzzék meg a többieket. Ez egy jó dolog, előremutató” – mondta dr. Poncsák Csaba miskolci háziorvos.