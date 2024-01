Magyarország kutyatartó nemzet, és ha az utcán sétálgatva körbenézünk, bizony látható, hogy sokan választanak maguknak munkakutyát társul. De vajon ennek milyen hátulütői lehetnek? Kell-e másként nevelni, szocializálni egy munkakutyát, ha elsősorban családi kutyaként szeretnénk tartani? – teszi fel a kérdést az enkutyam.hu.

Megtartani a tulajdonságaikat

A munkakutya olyan eb, amit meghatározott feladatok teljesítésére tenyésztettek ki. Ilyen kutyák például a pásztorkutyák vagy a különböző vadászkutyák is. A tenyésztés során fontos, hogy megtartsák azokat a tulajdonságaikat, amikkel hatékonyan tudnak dolgozni a területükön. Jellemző rájuk az intelligencia, a terhelhetőség, a könnyű képezhetőség, az elhivatottság, az energikusság és a jó alkalmazkodókészség. Nagyon sok munkakutyának van munkavonala, és van show-vonala is ma már. Számos esetben nehézkes fenntartani a munkavonalat, főleg akkor, ha a fajta szélesebb körben is ismertté és keresetté válik, vagyis amikor többen inkább családi kutyaként, kedvencként szeretnék tartani.

Jellemző, hogy azok a tenyésztők, akik a fajta munkavonalát tenyésztik, nagyobb hangsúlyt fektetnek a kutya tulajdonságaira és készségeire, a show-vonal tenyésztői pedig a külső jegyekre. Vonzóak ezek az ebek: gyönyörűek, okosak, könnyen képezhetők és nagyon ragaszkodók. Ezek elméletben ideálissá teszik őket a családi kutya létre. Azonban ezekkel a tulajdonságokkal együtt jár az is, hogy az átlagosnál nagyobb az energiaszintjük, amit nem lehet napi 1 órás sétával lekötni. Egy munkakutyának nem elég csupán a mozgás, feladatok kellenek. A gazda részéről ez elképesztő fegyelmet és elhivatottságot igényel.

Munka és feladatok nélkül egy munkakutya unatkozni kezd, ami mentális problémákhoz, destruktív viselkedéshez vagy beforduláshoz, letargiához vezet. Hogy érezhető legyen a súlya ennek a dolognak, így magyarázzuk: a munkakutyát akár évszázadokon, évezredeken keresztül egy bizonyos feladat ellátására tenyésztették, kondicionálták. A vágy, hogy azzal foglalkozzon, amire született, nem csillapszik akkor sem, ha mi úgy határozunk, hogy családi kutyaként szeretnénk az ebet tartani. Lehet, de ha a border collie-nk nem terel juhokat a nagyvárosban, akkor olyan feladatot kell adnunk számára, amely kiváltja a terelés élményét.

Itt jönnek képbe a különböző kutyás sportok, az interaktív játékok, az engedelmességi gyakorlatok. A kutya nem státuszszimbólum, nem divatos kiegészítő. Egy érző lény, akiért felelősséggel tartozunk. Fontos, hogy a kapcsolatunkban ő is boldog és elégedett lehessen. A boldogságot ebben az esetben ne az emberi vágyak és elképzelések alapján határozzuk meg! Egy munkakutyának határozott és konzisztens vezetőre van szüksége, aki képes felállítani a szabályokat, és azokat minden körülmények között be is tartja, be is tartatja.

Az önismeret és az őszinteség ebben a szituációban a leghasznosabb készségünk. Ha úgy érezzük, minden összevág, és alkalmasak vagyunk egy munkakutya tartására, fantasztikus élményben lesz részünk egy olyan ebbel az oldalunkon, aki minden kívánságunkat lesi majd, és mindent velünk együtt akar csinálni, írja az enkutyam.hu.