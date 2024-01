Az oktató szerint a férfiak merészebbek és bátrabbak vezetés közben, ezért gondolják úgy, hogy jobban is vezetnek, míg egy nő megfontoltabb, átgondoltabb egy közlekedési helyzetben. Ehhez a munkához véleménye szerint gyors reakciókra van szükség, hogy azonnal be tudjon avatkozni egy egy veszélyes helyzetben és megelőzze a balesetet, ezért Miskolcon jelenleg körülbelül öt hölgy vállalja ezt a felelősségteljes szakmát. Brigitta bevezetett egy speciális fegyelmező és büntető módszert is, nála a túró rudi a fizetség.

