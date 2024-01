A műsorvezető, Póczos Nikolett egy őszinte beszélgetésre hívta vendégét, Kőrössy Brigitta gépjárművezető oktatót. A hölgy elmondja a beszélgetésben, hogy hogyan tud helytállni ebben a férfias szakmában. De mesél arról is, hogy a 19 éve tartó oktatói pályája során milyen kellemes élményekkel gazdagodott, és mesél új szakértői feladatáról is, és persze érinti Miskolc közlekedési morálját is, amely folyamatosan kiemelt téma.

A podcast meghallgatható hétfőn 20 órától a Boon.hu-n.

Még több podcast a Boon.hu oldalán itt!