Új év, új élet - sokszor mondogatjuk. De az újrakezdéshez először is egy döntés kell, vallja Juhász Zsófia család és párterapeuta, aki elárulta Póczos Nikolettnek azt is, hogy az utóbbi években női páciensei mellett megnőtt a férfiak aránya is, akik szeretnének tenni nem jól működő vagy megbicsaklott párkapcsolatuk megjavításáért.

A szakember beavatja a Púder nélkül hallgatóit munkamódszerébe is és rávilágít a női viselkedés apró jeleire, melyek arra utalnak, hogy nincs minden veszve. De arra is keresik a választ a beszélgetés során, hogy miért van annyi szingli manapság. Ha kíváncsi a válaszra, hallgassa meg a podcastet!

