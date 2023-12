A szilveszter a Gergely-naptár szerinti naptári év utolsó napja. A legtöbb országban családi, baráti összejövetelekkel, evéssel-ivással, különféle rendezvényekkel és tűzijátékokkal ünneplik. Az év utolsó és első napjához köthető szokások célja, hogy egészséget, bőséget, szerencsét, boldogságot varázsoljanak a számunkra. Vannak dolgok, amiket jó ha megteszünk e két napon, van amiket pedig jobb ha kerülünk.

Ha már evés-ivás, akkor nem mindegy mi kerül az asztalra. A néphagyomány szerint ilyenkor voltak megszabott ételek, melyeket enni kellett, illetve voltak olyanok, amelyeket kifejezetten tiltottak. A babona alapján a malac fogyasztása elengedhetetlen, hiszen kitúrja a szerencsét számunkra. Fülét, farkát, körmét, csülkeit, mindenét felszolgálhatjuk, amit csak lehet, hogy minél mázlisabbak legyünk.

A hiedelmek úgy tartják, hogy ilyenkor nem csak a rétest lehet hosszúra nyújtani, hanem a boldogságot és az életet is. Így minél több töltelék van a süteményben, annál boldogabbak leszünk az új évben.

Edénybe lencse, pénztárcába szerencse

A lencse se maradjon ki a menüből, hiszen minden egyes szeme egy-egy pénzdarabot szimbolizál. Aki az újév első napján eszi, annak a pénztárcája egész évben tele lesz - a hiedelem szerint. Szépséget is hoz, állították, valamint egy kedves népi hagyomány is kapcsolódik hozzá. A lencsefőzelék készítésekor egy mandulaszemet rejtenek el az ételben. A hajadon, aki a tányérjában megtalálja, az még abban az évben megházasodik. Aki nem szereti a lencsét, az lecserélheti babra, rizsre vagy kölesre, pár szem lencsét pedig tegyen a zsebébe.

Aki újév napján édeset eszik, annak egész éve édes lesz. Népszerű étel ilyenkor még a virsli, a sonka, a hurka, a kocsonya és a pogácsa.

Amit mindenképpen kerüljünk azok a szárnyasak, mert elkaparják a szerencsét, a hallal pedig el is úszik.

A magyar néphagyományokhoz tartozik többek között a zajkeltés. Főként éjfél körül lármáztak szilveszterkor ostorral, kolomppal, dudálással, bádogdarabok összeütésével annak érdekében, hogy elűzzék a gonoszt. Szokás volt, hogy elzavarták ilyenkor a telet, az óévet jelképező bábut elásták vagy elégették, illetve egy öregembernek öltöztetett legényt is kiűztek a faluból. Házról házra jártak kántálni a férfiak, majd a fiatalok és jókívánságokkal árasztották el a ház lakóit. Nem maradhat ki a jóslás sem. A legismertebb talán az, hogy a hajadon lányok jövendőbelijük kilétét, nevét, társadalmi helyzetét jövendölték meg gombócfőzéssel, pogácsasütéssel, ólomöntéssel.