Csaknem egy hét van még karácsonyig, a megkérdezett bolt vásárlói azonban már most túlteljesítették a szaloncukorvásárlást. Tóth László, az Unió Coop Zrt. vezérigazgatója elmondta, főleg a zselés és a gyümölcsös ízű édességeket vitték a kasszához vásárlóik. "Narancs, citrom… ezek kitették a szaloncukor eladások felét.

Tegnapi rövid közvéleménykutatásunkból kiderült, van, aki több kilogrammal is bevásárol szaloncukorból az adventi időszakokban. Kedvelt például a robbanócukros, a zselés, újabban a sportszeletes és a töltött csokoládésak. A boltokban pedig ezerféle változatot találtunk, ma divatos étcsokoládést és tojáslikőröst, sőt, cukormentes és paleo változatot is.

A hagyományosan magyar termék mellett még díszíthető a karácsonyfa csokoládéfüggőkkel. Ezek még ma is kaphatóak hógolyó, hóember, szív és akár karácsonyfagömb alakban. Ízesítésük szerint vannak sima tejcsokisak, de akár likőrös töltelékűek is" – sorolta a Tóth László vezérigazgató. Áraikat tekintve a különböző márkák különböző értékeket képviselnek. Van közöttük olyan, amelyiknek kilója 5-7 vagy akár 8 ezer forint, a zselések már 3-4 ezerért is kaphatók.