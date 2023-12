A gyerekek is tudják, hogy a biztonsági öv életet menthet. Rajzpályázatot hirdetett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottsága iskolásoknak. Remek pályaművek érkeztek, nyolcat díjaztunk is. Varga János r. alezredes a vármegyei rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály vezetője köszöntötte a gyerekeket, illetve adta át a díjakat a nyertes pályázóknak - számolt be a BIP - BAZ VMRFK Rendőrségi Információs Portál.

Alsós kategória:

I. Lezák Nóra - Pollack Mihály Általános Iskola – Dózsa György tagiskola

II. Balogh János András – Baktakéki Körzeti Általános Iskola

III. Molnár Ágnes - Kaffka - Margit Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskola

Különdíj: Radics Málna - Pollack Mihály Általános Iskola – Dózsa György tagiskola

Felsős kategória:

I. Lukács Lilla – Szent László Katolikus Általános Iskola és EGYMI

II. Adu Richárd - Baktakéki Körzeti Általános Iskola

III. Bobcsák Liliána – Herman Ottó Általános Iskola

Különdíj: Papp Richárd – Ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola