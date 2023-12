Juhász Kata volt segítségünkre ebben, aki négy éve él Londonban. "Nagyon hamar elkezdődik, már október végén a készülődés az év végi ünnepekre. A családok feldíszítik otthonaikat, én magam megcsodáltam az ajtódíszeket, még egy sorozatot is összeállítottam belőlük, annyira érdekesek és szépen mutatnak azokon az angol kis házakon. Már ezek is jelentős karácsonyi hangulatot árasztanak.

Forrás: Olvasónktól

November elejére aztán fényárban úsznak az utcák, december elején pedig felállítják a fenyőfákat. A vásárló utcákban nehéz megállni, hogy ne vegyen semmit az ember" – mesélte.

Tipikus angol karácsonyi étel

Töltött pulykát sütnek egyben. "A tölteléket azonban külön sütik meg hozzá, ez általában gesztenyés szokott lenni. Minden családnak megvan erre a speciális családi receptje. Héjában sült krumplit kínálnak hozzá és párolt kelbimbót. A pecsenyeszószt és a vörösáfonyás szószt szintén külön készítik el hozzá, mint egyébként mindegyiket. Hagyományos angol desszert a különleges, fűszeres karácsonyi puding, valamint elmaradhatatlan a kuglóf – sorolta a menüt, majd hozzátette, az ünnephez tartozó kellék még a christmas cracker.

– Ennek magyar megfelelője talán az, hogy karácsonyi pukkanó, ugyanis ez egy kis, szaloncukorra hasonlító csomag, ami két végét meghúzva pukkanó hangot ad ki, miközben kibomlik. Ebben található egy vicc, egy apró ajándék és egy korona, ez utóbbit az idősebbek a fejükre veszik az egész vacsora alatt."

Időrendben a programok

A karácsony előtti napokban gyerekek és fiatal felnőttek csapatban járják a lakhelyük környékét, megállnak egy-egy ajtó előtt, ahol énekelni kezdenek kórusban. Juhász Kata úgy mondta, erre a ház népe kinéz, majd jutalmul pénzt ad nekik, amit összegyűjtve jótékony célra ajánlhatják azt.

"A Mikulásnak december 24-én, este tesznek ki sherryt és pitét a fa mellé, hiszen ezen az éjszakán hozza az ajándékokat a nagyszakállú, aki megéhezik a nagy munka ideje alatt. December 25-én reggelre apró ajándékot kapnak zoknijaikba a gyerekek, valamint a karácsonyfa alá a nagy ajándékdobozokat. 26-át nevezik boxing daynek, ami megtévesztő, mert olyan, mintha a becsomagolt ajándékokról lenne szó, de ez valójában már nem a családnak érkező meglepetés, hanem egy, a középkorból származó hagyomány, ami szerint a szegényeknek adtak ételt és pénzt" – mondta az eredetileg miskolci tanárnő. Hozzátette, ezen a napon még a barátokat is megajándékozzák az angolok.

Érdekes hagyományok

Az idősek, de még a középkorúak is tartják azt a szép hagyományt, hogy karácsonykor, de akár születésnapokon is eredeti papír képeslapot küldenek egymásnak.

"Ezek gyönyörűek. Itt nem a mai elektronikus formátumra kell gondolni, hanem arra, amit a mai fiatalok talán már nem is ismernek, főleg azt a várakozással teli örömöt, amit akkor érez az ember, amikor kiveszi az írást a postaládából, de még nem ismeri annak tartalmát. A fiatalokra is jellemző egy teljesen másik dolog: hihetetlen mennyiségben rendelnek egy bizonyos webáruházból. Kint szinte mindenkinek van úgynevezett Amazon-fiókja, ahol minőségi termékeket árulnak egy nagyon egyszerű rendszeren keresztül, gyorsak és megbízhatóak. Bármilyen ajándékot be lehet szerezni innen – árulta el Juhász Kata, aki a két generációt összekötő programot is említett a karácsony kapcsán.

– 25-én a család együtt kártyázik, társasjátékozik vagy tévézik a kandalló mellett, amit nem biztos, hogy begyújtanak, de maga a közös esemény ad egy meghittséget ennek a napnak."

Karácsonyi vásárral egybekötött csodakert

Juhász Kata egy érdekes és meghatározó élményét is elmesélte, egy olyan parkról beszélt, ahova újra el akar majd menni, mert annyira csodálatos volt számára. "Londontól 58 kilométerre van Aylesbury, ahol található a Rothschild-kastély. Ennek kertjében több órás sétával ösvényeken lehet eljutni a domb tetejére, ahonnan letekintve olyan, mintha a LED-fények táncolnának. Az ösvények mellett pedig 3D-s meseszereplőkkel találkozhatunk, amik fényekből vannak kirakva. Magával ragadó az egész" – csodálkozott rá még ma is a látottakra Juhász Kata.