Fergeteges utcabállal várják óévbúcsúztatásra a miskolciakat a Szent István térre szilveszter éjjelén. Az ingyenes program 18 órakor a Vadkelet koncertjével indul, és másnap hajnali 2 óra tájban zárul. Közben fellép többek között a Bikini és Vígh Attila, azaz Willcox is, és itt lesz a zalaegerszegi Zaporozsec is. Tomy Montana dj, producer az éjféli újévköszöntő pezsgőbontás után lép színpadra, zenéjére hajnalig rophatja a közönség.

„Nem panaszkodhatunk, hiszen azt csináljuk amit szeretünk, így a zene tölti ki szinte minden időnket. Hétvégén fellépések, hétközben pedig stúdiózás és a kiadó ügyeinek intézése van napirenden általában. De itt van még a Sixty Fest is amiben szintén sok munka van, és amit szintén rendületlenül csinálunk már több éve Hatvanban. Egyszóval van mit tenni és, ha a fellépéseinken sok-sok vidám embert látunk bulizni, akkor már nem volt hiábavaló ez az egész” – mesélte egy rádióinterjúban Tomy Montana.

A program a miskolci Szent István téren:

18:45 Vadkelet

18:45-19:45 Bárány Attila

19:45-20:45 Bikini

20:45-21.45 Willcox

21:45-22:45 Zaporozsec

23:00-00:30 Imanbek

00:30-02:00 Tomy Montana