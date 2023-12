A SkyDance Akrobatikus Rock and Roll Gála az idei utolsó verseny volt a fiatalok számára, a gálaversenyt dr. Fekete Zoltán polgármester nyitotta meg. – Utoljára 2019 novemberében volt ilyen megmérettetés, verseny Mezőkövesden. Nagy öröm, hogy most újra megrendezik ezt a gálát, amelyen több mint 200 gyermek vesz részt, bemutathatják, mit tanultak, mivel szeretnek foglalkozni szabadidejükben. Tiszteletemet fejezem ki a szülőknek is, akik biztosítják gyermekeik számára, hogy gyakorolhassák ezt a nagyszerű sporttevékenységet – emelte ki dr. Fekete Zoltán.

Több településről

A megnyitó gondolatok után a fő szervező, a SkyDance SE elnöke, Szabadosné Fülep Renáta mondott köszöntőt, jó versenyzést, sok sikert kívánt a táncos gyerekeknek, résztvevőknek. A gálára Egerből, Miskolcról, valamint Mezőkövesdről, Szihalomról érkeztek tánc­csoportok, táncosok, akik az egész napos megmérettetés során 20 kategóriában több mint 40 – páros, kis- és nagyformációs – produkciót mutattak be.