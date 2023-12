Mikita Dorka Júlia végre újra látható a Miskolci Nemzeti Színházban a bicentenáriumi évadban. Jézus születésének ünnepéről elmondta, gyerekkorában a szülei első pillanattól mesterei voltak a karácsonyi varázslat megteremtésének.

"Már december elsejétől vártak a gyönyörű karácsonyi versidézetek az adventi kalendáriumban, amiket ők gondosan, nagy szeretettel válogattak és írtak nekem szebbnél szebb cetlikre. A kedvencem minden december elsején ugyanaz volt: Juhász Gyula: Karácsony felé… című költeménye volt."

,,Szép Tündérország támad föl szívemben

Ilyenkor decemberben.

A szeretetnek csillagára nézek,

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,

Ilyenkor decemberben.”

Meghittek a fellépések is

Mint nyilatkozta, sokszor voltak előadásai, fellépései karácsonykor. "Én nagyon szeretem ezeket, mert mindig különlegesen telnek. Olyan szép, családi darabok mentek, mint a Muzsika Hangja, a Dzsungel könyve, amiket nagyon szeretett a miskolci közönség. Ilyenkor lehet érezni a nézők által hozott karácsonyi otthonok meleg, nyugalmas és szórakozásra szomjazó érzését. Ráadásul az öltözőkben is a karácsony izgalma uralkodik" – avatott be a kulisszatitkokba, majd hozzátette, otthon most már ő is részt vesz az adventi előkészületekben.

– Most már én adom az apró meglepetéseket a szerelmemnek és a szüleimnek, én díszítem a lakást, a házat, és igyekszem az adventi békét is egyre inkább odaajándékozni mindenkinek - tette hozzá.