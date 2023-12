Általában a gyerekes családok és az idősebb generáció tagjai azok, akik között még mindig nagy divat a karácsonyi képeslapküldés. Az idősebbek sokszor azért küldenek még mindig képeslapokat, mert megszokták, mondhatni hagyomány náluk, hiszen régen csak a Postán küldött üdvözlőlapokra volt lehetőség, illetve kevésbe vannak jelen az online térben. A gyerekes családoknál gyakori, hogy a karácsonyi fotózáson készült képből készíttetnek képeslapot, illetve a gyerekekkel rajzolnak vagy ragasztanak egyedi üdvözleteket, és ezeket küldik el vagy adják oda a családtagoknak.

A képeslapkészítés közös családi szórakozás is lehet, emellett egy lehetőség is, hogy a gyerkőcök valami szépet készítsenek a nagyszülőknek, rokonoknak. A családi fotózáson készült képek képeslapként történő felhasználása is nagyon gyakori manapság, és biztosak lehetünk benne, hogy ezek a lapok nem végzik az ünnep végén a szemetesben, hanem örök emlékként őrzik meg őket a családtagok.

A karácsonyi képeslapok másik nagy felhasználói a cégek, vállalkozások. Gyakori, hogy erre az alkalomra saját lapot készítettnek, amin a cég logója és egy jókívánság szerepel, melyet az ügyfeleknek vagy a partnereknek küldenek el. Az egyoldalas üdvözlőlapoktól az egyedi formájú és szövegezésű lapokig számos lehetőség kínálkozik már manapság a cégek számára, hogy igazán egyedi lapokat küldhessenek szét. Ezek a lapok viszont más funkciót töltenek be, mint a családok által küldött üdvözletek.

A céges képeslapok nagyon hatékony marketingeszközök, hogy az ügyfeleket emlékeztessük egy esetleges régebbi vásárlásra, amivel újabb vásárlásra ösztönözhetjük őket. A partnerek felé is jó jelzés ez, hogy törődünk velük, és a jövőben is számítunk rájuk.