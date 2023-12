Grubert Roland a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezetének a vezetője elmondta, a december minden évben egy kiemelt időszaknak számít náluk, mindig többen szeretnének segítséget kérni és többen adományoznak is. Sokan tartós élelmiszerrel, de ruhákkal és játékokkal is jótékonykodnak. Hozzátette, a kormányhivatal dolgozói által szervezett akcióban játékok, édességek kerültek a dobozokba, azok számára, akiknek nem biztos, hogy kerül a fa alá bármi is.

Karácsony előtt megérkeznek a csomagok

,,Ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban nagyon pozitív tapasztalataink vannak, nagyon örültek nekik a gyerekek. Fontos kiemelni, hogy akkor tudunk hatékonyan segíteni, hogy ha azt jól csináljuk. A kormányhivatal dolgozói az elmúlt években is bebizonyították, hogy kiváló minőségű és jelentős mennyiségű termékek, ajándékok vannak ezekben a dobozokban, emellett pedig pontosan vannak feliratozva, hogy kinek, milyen korosztálynak szánják. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy sikeresen végezhessük a munkákat és mindenki a megfelelő cipős dobozt kapja meg.” - tette hozzá.

Kiemelte, bár már közel van a karácsony, de minden adományt szeretnék eljuttatni szenteste előtt mindenkihez, ezért 600 csomag már útnak is indult a megye különböző területeire.