Egy olyan élethelyzet következett be a megkérdezett életében, aminek hatására az illóolajok felé fordult.

„Egyedül maradtam a gyerekemmel, és egy nagyon mély lelki félelem lett úrrá rajtam. Elkezdtem reikit tanulni, amitől jobban lettem. Majd azon gondolkoztam, hogy az élethez való hozzáállásunkat nagyban befolyásolja, hogy jól vagyunk-e a bőrünkben. Voltam több aromás kezelésen, amik után azt éreztem, jobb a közérzetem. Folyamatos feszültségben élünk, állandó készenléti állapotban vagyunk, ami igénybe veszi az immunrendszerünket, tönkreteszi a testünket, ettől pedig lelkileg sem érezzük jól magunkat. Test és lélek hatással vannak egymásra, ezért egyre több betegség állítja meg a mókuskereket” – magyarázta Hriczó Gizella, aki hozzátette, alapvetően úgy gondolja, egymás boldogulásáért születünk le a földre, ezért ő is azt az utat választotta, hogy jobb életminőséget adjon az embereknek.

Hriczó Gizella. Fotó: olvasó

A wellnesstanácsadó allergiás a fűre, parlagfűre, fára, bokorra, kutya- és macskaszőrre.

„Mindig is tetszett, hogy kis mécsest gyújthatok a párologtatóban, ami jó illatot ad a lakásomnak. Szerettem az aromalámpákat is. Aztán elkezdtem figyelni arra, hogy milyen illóolajokat teszek ezekbe a szerkezetekbe. Egyre fontosabb lett, hogy tiszta, tesztelt minőséget vegyek, ezért átváltottam, majd az allergiám kapcsán találkoztam a CPTG minősítésű illóolajokkal, amiket már a nyelv alá cseppentve is lehet használni. Citrom, levendula és borsmenta – ezek segítettek abban, hogy ma már csak augusztus végén és szeptember elején van minimális tünetem – összegzett Hriczó Gizella, aki most leginkább a védelem olaját ajánlja. – Ebben a megfázásos időszakban sokat tud segíteni az eukaliptusz, a vadnarancs és a szegfűszeg a támogató erejével.”

Nyirokmasszázst végez

Hriczó Gizella citromfüvet és cipruspárlatot használ a kezelések alatt, mert ezek fokozzák a keringést, velük jobb a szövetek közötti áramlás és a közérzet.

„Diffúzort is bekapcsolok, ez egy olyan ultrahangos készülék, ami olyan pici részecskékre porlasztja az illóolaj-molekulákat, hogy azok szaglás útján akadály nélkül bejutnak az agy limbikus rendszerébe, és ott fejtik ki jótékony hatásukat. Ilyen hatás például, hogy elégedettebbnek, boldogabbnak és lazábbnak érzem magam.”