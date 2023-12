Fergeteges utcabállal várják óévbúcsúztatásra a miskolciakat a Szent István térre szilveszter éjjelén. Az ingyenes program 18 órakor a Vadkelet koncertjével indul, és másnap hajnali 2 óra tájban Tomy Montanával zárul. Közben olyan klasszikusok zenélnek a színpadon, mint a Bikini és a Zaporozsec, este háromnegyed 9-kor pedig színpadra lép Willcox.

Vígh Attila, azaz Willcox Magyarország elsőszámú Future House DJ-je. Azon kevés magyar lemezlovasok közé tartozik, akikre azonnal felfigyeltek a nagy világsztár dj-k: a munkáit olyan nemzetközi előadók forgatják, mint Tiesto, Bob Sinclar, Fedde Le Grand, Oliver Heldens vagy éppen Don Diablo.

Első átütő sikerét a Fedde Le Grand – Put your hands up 4 Detroit-ra készített átirata hozta ,ez többek között többször is megjárta a Tomorrowlandet.

Saját zenéi közül már az első a ‘Day n Night’ is kiemelt szerepet kapott a hazai zenei Tv-k (Viva Push előadó…) és rádiócsatornák körében.

2017-ben megválasztotta a hazai Dj szakma a Ballantine’s Music Awards-on ‘Év Felfedezettjének. 2019-ben megválasztotta a hazai Dj szakma a Ballantine’s Music Awards-on az ‘Év Producerének, és megnyerte a hazai Grammy Díjként jegyzett Fonogram zenei díjat is az év elektronikus zenei albuma kategóriában.

Willcox jelenleg az egyik legkeresettebb hazai mainstream dj, viszont zenei sikerei már az országhatáron túlra is mutatnak.