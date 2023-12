Eleinte fura volt nekik, hogy a családok hamarabb állítanak fát, mint december 24, de végül ők is elkezdték. "Ettől aztán teljesen átalakult a karácsony hangulata a mi családunkban is. A házat is feldíszítjük kívül-belül, mint mindenki más. Az ételeknél is ötvözzük a magyar és az amerikai ételeket. A bejglit és a süteményeket meg szoktuk venni magyar házban vagy idős néniknél, akik maguk készítik. Ugyanígy szerezzük be a hurkát és a kolbászt is. December 6-án jön a Mikulás, 24-én a Jézuska, de most már Sancta is megajándékoz minket 25-én reggel. Szenteste a közös vacsoránál a Magyarországon is jól ismer játék után ajándékozzuk meg egymást, ami azt jelenti, hogy korábban már kihúzzuk egy családtagunk nevét egy kalapból, és neki veszünk tíz-tizenöt dollár értékben egy apróságot" – magyarázta a családanya.

Forrás: Olvasónktól

Elárulta, gyerekei 15, 11, 9 és 3 évesek, így ebben az időszakban már csak anya bonthat ki csomagot, hiszen a nagyszülőktől is szokott ajándék érkezni, online is vásárolnak.

Anyaként másképp látja a nő az ünnepet

Vitális-Csizmadia Viktória szerint a karácsony misztériuma alapvetően a gyerekeknek szól. "Nekem ez a kedvenc ünnepem, nem is a napja, hanem már maga a készülődés rá és az ezzel járó hangulat. Mindezt vallástól függetlenül mondom, mert hiszek a csodákban és hiszem, hogy ez valóban egy különleges időszak. Nekem fontos a belső nyugalom megteremtése karácsonykor. Nálunk érték az együtt-töltött idő. Az a fontos, hogy együtt vagyunk, és beszélgetünk. Ilyenkor átbeszéljük, hogy ki minek örül, ki miért hálás. Ez az időszak a nagy családdal együtt töltött időről szól. Sajnos nagyon ritka pillanat, hogy ez megvalósulhat. Hiányoznak az otthoniak, öt év alatt egyszer tudtak kiutazni Kanadába" – mondta.

Forrás: Olvasónktól

Majd hozzátette, négyen ünneplik névnapjukat decemberben. – Nem ajándékokat veszünk, hanem élményt, például együtt elmegyünk valahova."