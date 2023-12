Finnországban kétezer éve komoly kultúrája van a szaunázásnak, hozzánk még csak pár évtizede jött be, de vannak, akik egészen magas fokon űzik. Lippainé Tirpák Andrea férjével rendszeresen jár szaunázni, de nem akárhova.

"Országszerte sok helyen jártunk már, főleg a textilmenteseket kerestük fel, de a legjobbat Bükfürdőn találtuk. Miskolchoz közel is vannak ilyen szaunák, például Egerszalókon, de azok csak a hét bizonyos napjain követelik meg a fürdőruha nélküliséget. Pedig ha jobban belegondolunk, nem véletlen, hogy a szaunamesterek csak és kizárólag természetes anyagokat használnak szeánszaik során. Sem papucsot, sem műanyag edényt nem visznek be, sőt, még a fa sincs lekezelve, ahol ülünk lepedőinken. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy a levegő a lehető legtermészetesebb és ezáltal legegészségesebb legyen" – mondta.

A mentális egészséget is segíti

Az emberek nagy része ugyanazt a fürdőruhát viszi a szaunába is, amit a klóros gyógyvízbe, s hiába kimossa, sokszor még szaglás útján is érezhetően benne marad a klór.

"Ez egy kémiai folyamat, egészségügyileg alátámasztható, hogy miért jó, ha a természetes anyagok használatát preferálják a szaunákban. A pamut vagy a lenvászon lepedők mellett továbbra is egészséges maradhat a kilencven Celsius-fokos levegő. De ezentúl még egy nagyon fontos változást jelent a meztelen szaunázás az ember életében. Én már csak tudom, hiszen végigjártam az utat a szégyellősségtől a természetes nyitottságig. Hosszú idő volt, de mindenkit buzdítok arra, hogy rugalmas legyen, főleg a párja miatt" – kezdett bele történetébe Lippainé Tirpák Andrea.

Megszabadít a szorongástól

Interjúalanyom huszonhét éve van együtt férjével.

"A mi generációnk azt kapta a neveltetéséből, hogy a meztelenség ördögtől való. Szüleim nem jártak szaunába, a férjem viszont már akkor is nyitott volt a textilnélküli szaunázásra, amikor összejöttünk. Ő pozitív vilálátással rendelkezik, én azonban szorongóbb voltam hozzá képest, de még a mai énemhez képest is. De azt mondják: akivel hálsz, olyanná válsz. Nekem két évembe telt, mire először ledobtam a fürdőruhát magamról, de akkor még nagyon sokáig szorongtam. Attól tartottam, hogy mindenki arra kíváncsi, milyen a testem. A férjemnek pedig óriási türelme volt hozzám, hiszen látta, elindult egy folyamat. Egy házasság adok-kapokon múlik. Folyton bizonygatta, hogy higgyem már el, senkit nem érdekel, mekkora a mellem, ezek az emberek méregteleníteni, ellazulni és szórakozni mennek a szaunába. Aztán egyszer csak hatottak a szavak, már elhittem, hogy tényleg nem fontos, milyen a testem, ez kulturáltság kérdése" – mondta, majd hozzátette, nyolc évébe telt, mire teljesen feloldódott.

Más a világszemléletük

Lippainé Tirpák Andrea lánya már másképpen szocializálódott. Bükfürdőn ráadásul barátokra tett szert a házaspár.

"Akik meztelenül szaunáznak, azok másképp látják a világot. Olyan dolgokkal nem foglalkoznak, amik nem az ő hátizsákjuk. Egyáltalán nem beszédtéma a panaszkodás az időjárásra, a megélhetésre, a világra vagy a politikára. A külső tényezők nem nyomhatják rá bélyegüket a mindennapokra. Vidámabbak, felszabadultabbak, nem szoronganak, mindez pedig azt eredményezi, hogy barátságosabbak az embertársaikkal – mondta, majd hozzátette, azt tapasztalják, egy nő bármit megtesz egy férfiért egy kapcsolatban. – Sajnos ez fordítva már nem igaz. A férfiak kevésbé rugalmasak, pedig sok örömtől és nyugalomtól fosztják meg magukat. Egy jó textilmentes szaunázás feltöltené őket is. Rugalmasnak kell lenni, hiszen a párkapcsolatnak is szüksége van a mindennapok színesítésére" – mondta az interjúalany, aki elárulta, most kultúrára éheznek, így a téli szünetben ennek tesznek eleget. Szaunába legközelebb majd januártól mennek újra.