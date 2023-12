A borkultúra nagy fejlődésen ment át az elmúlt években, sokan keresik a minőséget, a szőlőt csak távolról látott import termékek kiszorulnak a piacról – mondja Sikerkovácsok című podcastünkben Varkoly Ádám. A szerencsi Árpád-hegy Pince tulajdonos-vezetője azt is elárulja, a szőlőkombájnok miért nem terjednek el e borrégióban, illetve a drónoknak milyen szerep jut a termelésben. A szakember a magánéletével kapcsolatban aláhúzza: akkor teljesedik ki az ember, ha családja és gyermeke van. Egyéves kisfiát nemrég ki is vitte a szőlőbe és a pincébe is levitte. Pénteken 20 órakor a boon.hu-n várja Önöket a szerkesztő-műsorvezető, Csákó Attila.