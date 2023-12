A programot látva megfordul az ember fejében, hogy vajon hogyan lehet körbejárni a témát. Valós esetek vagy könyvek, filmek alapján? Róka László szakpszichológus azt válaszolta, hogy magyar filmek közül mindenképp érdemes megemlíteni A martfűi rémet, a külföldi alkotások közül pedig a témában megkerülhetetlen a Thomas Harris regényét feldolgozó A bárányok hallgatnak.

Kétszáz emberrel is végezhetett

„Bár utóbbi fikciós alkotás, és a dramaturgia kedvéért több pontatlanságot is tartalmaz, mindenképp értékes illusztrációt jelent, mivel több valódi, ismert sorozatgyilkos ihlette a történetet” – nyilatkozta, majd hozzátette, mind magyar, mind külföldi elkövetőkről lesz szó. Az előadás során a hangsúly azonban a tetteikhez vezető pszichológiai jelenségen, kórképeken, a közös, valamint az eltérő lélektani vonásokon lesz.

Egyetlen érdekes esetet nehéz lenne kiemelni, ami elhangzik majd a beszélgetés során, de H. H. Holmes esete mindenképp figyelmet érdemel. Az amerikai Henry Howard Holmes az 1800-as években élt, és orvosi végzettsége után szélhámosként tevékenykedett. Harmincnégy évesen felakasztották. Addig huszonhét gyilkosságot vallott be, de a hatóság ezek mindegyikét sem tudta rábizonyítani. A sajtó szerint több mint kétszáz emberrel végzett. Látszólag majdnem mindenkinek nyoma veszett, akivel kapcsolatban állt életében, bár a hírek ellenére lehetett találkozni vélt áldozataival évtizedekkel Holmes halála után is. Chicagói és bérelt indianapolisi házában azonban valóban találtak emberi maradványokat, még gyerekét is. Az elsőt a sajtó Gyilkos Kastélynak nevezte el, ahol állítólag labirintus, sok titkos csapóajtó, hangszigetelt kamra, semmibe vezető lépcső, lángszóróval felszerelt helyiség és gázkamra is volt.

Az előadó személye

Róka László szakpszichológus, pszichoterapeuta az elmúlt másfél évtized során dolgozott a Csongrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatánál, valamint a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon is. Jelenleg békésebb vizekre evezve az SZTE SZAKK Idegsebészeti Klinikán dolgozik, valamint egyéni vállalkozást visz. A korábbi és jelenlegi klienseinek, pácienseinek a kiléte hivatali titoknak minősül.

Elmondása alapján a beszélgetés során alapul veszi John Douglast, aki az FBI vezető szakértője bűnügyi személyiségrajz tekintetében. Róla Mark Olshaker írt könyvet Mindhunter – Sorozatgyilkosok és Sötétség címmel. Róka László alapműnek nevezi még Steven Matthew Constantine Gyilkos mintázatok című írását, ami Ann Wolbert Burgess, egy másik FBI-os munkáját mutatja be, aki a profilozás kidolgozója volt.

„Ezenkívül számos friss cikket is felhasználtam, többek közt Abbie Jean Maronoa, Sasha Reidb, Enzo Yaksicc ésDavid Adam Keatleya munkáját, valamint Hilda C. P. Morana, Michael H. Stone, Elias Abdalla-Filho tanulmányát” – sorolta a szakpszichológus. A programon lesz lehetőség a közönség kérdéseire, de csak korlátozott idő áll a rendelkezésre.