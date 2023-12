Az ünnep alatt elkényelmesedünk és élvezzük, hogy szeretteink körében, egy jó és tartalmas beszélgetés közben, finomabbnál finomabb ételek között csemegézhetünk. Az ünnepek után viszont a tükör már nem a megszokott képet mutatja, és jön a felismerés, hogy felszaladt néhány kiló. Érdemes ezért a mértékletesség elvét betartva étkezni ezeken a napokon is. Hagyományos ünnepi ételeinket pedig el tudjuk készíteni úgy, hogy az ne legyen nagyon megterhelő a szervezetünk számára, egy kicsit átalakítva a receptet vagy helyettesítve egészségesebb alapanyagokkal, állítja a szakember.

Fegyelem és tudatosság

„Ha vendégségbe megyünk próbáljunk meg kisebb mennyiséget szedni tányérunkra a kínált ételekből, akkor a vendéglátó sem sértődik meg és nekünk sem okoz lelkiismeret-furdalást az elfogyasztott adag”- tanácsolja Pejkóné Ferenczy Noémi dietetikus. Ezért nagy fegyelemre és tudatosságra van szükségünk ebben az időszakban a táplálkozásunkban – tette hozzá a szakember.

A szakember szerint a magyar konyhára jellemzőek ilyenkor a nehezebb ünnepi ételek, az elkészítésben próbálhatunk zsírszegényebb konyhatechnikákat alkalmazni. Példaként említette Pejkóné Ferenczy Noémi, hogy sütőzacskóban süssük meg a húsokat vagy alaposan nézzük meg, hogy például hízott vagy pecsenye húst vásárolunk-e a boltban. Az elkészítésénél is lehetünk nagyon tudatosak, amikor hőlégkeveréses sütőben készítjük el, minimális zsiradék hozzáadásával - javasolja a dietetikus.

Kisebb zsírtartalommal

De figyelni kell az ilyenkor népszerű majonézes salátákra is, melyeket kevesebb vagy alacsonyabb zsírtartalmú tejfölből is kikeverhetünk vagy joghurttal és kefírrel is kiválthatjuk. A savanyított tejtermékek könnyebben emészthetőek - mondta a szakember, így lehet spórolni a kalóriabevitellel.

„Bár az idősebb korosztály már kevésbé fogékony ezekre az új konyhatechnikákra, de a fiatalok nyitottak, akik nem is feltétlenül ragaszkodnak a hagyományos ünnepi ételekhez” – tette hozzá Pejkóné Ferenczy Noémi.

És az ünnepek nem múlhatnak el sütemények nélkül sem, ami nagyban veszélyezteti az alakunkat, hiszen cukorban és fehér lisztben bővelkednek, de tartalmaznak csokoládét, tejszínt vagy jó sok vajat esetleg margarint. Tehát mindenképpen egy kalória bomba. „Ha valakinek van a családban cukorbeteg hozzátartozója, akkor érdemes jobban odafigyelni a cukor fogyasztásra, de manapság már nagyon sok cukorhelyettesítő készítmény van forgalomban” – emelte ki a szakember. Majd kiemelte a stíviát, ami növényi édesítő és kiválóan használható a süteményekben. Majd a dietetikus elmondta, hogy „be kell érnünk néhány szelet süteménnyel ebben az időszakban, érdemes a család többi tagjának is hagyni belőle, hogy aztán ünnepek után ne kelljen kemény munkával leadni a felszaladt plusz kilókat”.

Mozgással

„A tudatosság mellett mozgásra is szükség van. Az ünnepek alatt viszont hajlamosak vagyunk az ücsörgésre, filmnézésre, hosszú beszélgetésekre. Ezen is jó lehet változtatni, hiszen beszélgetni a családdal, rokonokkal egy jó séta közben is lehet vagy ha esne hó egy jó kis hógolyózás vagy korcsolyázás kiváló téli program akár az egész családnak” – állítja Pejkóné Ferenczy Noémi dietetikus.