Most nemcsak egy fantasztikus nőt, dr. Szabó-Tóth Kinga szociológust ismerhetjük meg, hanem segítségével górcső alá vesszük a női társadalmi szerepeket. Szóba kerülnek a polgárság és a munkásosztály hölgyei is, de a feminista mozgalmak is, és – természetesen – a mai fiatal egyetemista lányok vizuális megjelenése sem maradhat ki a beszélgetésből. Természetesen szóba kerülnek a régi női magazinok is, melyek irányadóak voltak a női divatot tekintve.

A beszélgetés hétfőn este 8-tól hallható a Borsod Online-on.