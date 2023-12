A Femcafe.hu idén ötödször rendezte meg az Inspiráló Nők Díj versenyt. A programban ösztönző női példaképeket mutattak be. Olyanokat, akiknek a munkássága, teljesítménye és személyisége például szolgálhat mindeni számára. Ahogy korábban, most is hét kategóriában keresték a leginspirálóbb nőket az olvasók segítségével. A kategóriák három-három jelöltjét előzetesen neves jelölőbizottság állította össze, az olvasók pedig egy hónapon keresztül online adhatták le szavazataikat a számukra legszimpatikusabb jelöltekre.

A leginspirálóbb jelöltek között volt Binda Nikoletta is, aki 2006 óta a Lehoczki László vezette Spider Mentőcsoport kutyás keresője, és több alkalommal vett részt katasztrófák utáni mentőakciókban Lehoczki Lászlóval, aki egyben nevelőalpja.

Binda Nikoletta így foglalta össze életének alapeveit: "Munkásságom fő inspirálói, nevelőapám és a kutyáim. A mindennapjaimban a kisfiam, a párom, a családom és a barátaim inspirálnak..."

Gratulálunk az elismeréshez!