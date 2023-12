Nemrégiben lett a miskolci Holdam Egyesület tagja a kétgyermekes, Erdőhorvátiban élő édesanya, Csatlós Judit, ő és férje ötlete volt a játszóház megszervezése az egyesület közösségi terében. Saját tervezésű és kézzel készült egyedi fajátékaikat hozták az eseményre, amelyeket kipróbálhattak a főként bölcsis és ovis korú gyermekek.

„Rendszeresen járunk az egyesület programjaira, a beszélgetések közben jött az ötlet majd az igény, hogy legyen egy ilyen alkalom az adventi időszakban. Végül kettőt is szerveztünk. Az előző foglalkozáson, ami egy délelőtti időpontban volt, inkább kisebb gyermekekkel voltak az anyukák. A mostani késő délutáni időponton többen vannak az ovis korosztályból” - mondta Judit.

Mozgásfejlesztő eszközök

A játszóházban a gyerekek hamar birtokba vették az eszközöket és a legkreatívabb módon használták azokat. A szivárványhinta mozgás- és készségfejlesztő játék. Játék közben segíti a nagymotoros mozgások fejlődését, javul a gyermek mozgáskoordinációja, tér- és testérzékelését segíti. Játszva erősíti a gyermek az izmait, javul az egyensúlyérzéke és a gyerekek egyre magabiztossabban, önállóbban használják ezeket az eszközöket. A kreativitást is fejleszti, a gyerekek bunkerként, sátorként, alagútként, barlangként, csónakként, eladópultként is használták már, sőt lovagoltak is rajta, mintha igazi lovon ülnének – tudatta az édesanya.