Zajácz Tamás bőrműves iparművészt mutatjuk be podcastunkban. Évtizedek alatt számos testplasztika, portré, és természeti kép került ki a keze alól. A bőrből készült alkotásokért számos elismerést kapott már, 2013 ban Príma díjas lett, de rendelkezik Holló László díjjal is. Hozzá eljuttatott fotókról készít különleges eljárással bőrből készült arcképet. Most karácsonyi vásárt rendez a saját műhelyében Tiszaújvárosban, ahol meg is vásárolhatóak a bőrképei.

B. Tóth Erika beszélgetett az iparművésszel.

Még több podcast a boon.hu oldalán itt!