Így folytatta: egy, a youtube-on közzétett videó által jutott el hozzájuk László Gyula, akinek felkeltette érdeklődést iskolájuk és tevékenységük. "Nagy szeretettel vártuk, a tanulók lelkesen készültek a fogadására: rendezték a tantermeket a közös kerekasztal beszélgetéshez, valamint a labdazsonglőr bemutatójához, szendvicseket készítettek uzsonnára, terítettek, dekoráltak, a lányok kis folklór műsorral lepték meg a vendégünk. A vele való beszélgetéskor már néhány mondat után kiderült, hogy egy igazán jólelkű, közvetlen, kivételes tehetségű embert ismerhetünk meg személyében. Őszintén mesélt az életéről, arról, milyen hosszú és nehéz utat tett már meg álmai megvalósításáig, és mennyi terve van még. Ahogyan elmondta azt is: látogatása célja, hogy motiválja a fiatalokat, gyerekeket, hogy ne kallódjanak el, legyenek álmaik, céljaik, és tegyenek is minden egyes nap valamit azért, hogy ezeket megvalósítsák, elérjék. Igazán jó hangulatban zártuk a délutánt, sokat beszélgettünk a gyerekekkel még másnap is arról, mi minden csapódott le bennük a program után. A közösségünk nevében egy szendrői mezt, oklevelet, és egy focista manót ajándékoztunk Gyulának, aki biztosított róla, hogy többször is eljön még hozzánk Szendrőbe".

Kavalyecz András még hangsúlyozta, hálásak Istenes Lászlónak, a Puskás Akadémia kommunikációs- és marketingigazgatójának, hogy lehetővé tette ezt a találkozást.