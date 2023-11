Pénteken este nyitottak, a Mirehu Nonprofit Kft. környezetvédelmi programjának köszönhetően egy ingyenes, de regisztrációhoz kötött korcsolyázásra várták az érdeklődőket. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét jegyében megrendezett Zero waste on ice, avagy csomagolásmentes jeges suhanás jó kezdet volt. Szombaton és vasárnap is nyitva álltak a kapuk a sportolni, kikapcsolódni vágyók előtt – mondta Szarka Ivett, a Miskolc Városi Szabadidőközpont rendezvénykoordinátora.

A terveik szerint az elkövetkező hetekben minden hétvégén birtokba vehetik a korisok a korszerűsítés alatt álló 2-es pályát, amelynek építési munkálatai nem zavarják a vendégeket. Az előző szezonhoz képest annyi változtatást szeretnének bevezetni, hogy visszahozzák a vasárnap esti nyitva tartást heti rendszerességét kísérleti jelleggel. Hiszen korábban csak kéthetente tartottak nyitva vasárnap este, amikor a jégdiszkót tartották. Tehát szombaton és vasárnap egyaránt három idősávban – délelőtt, délután és este - tartanak majd nyitva.

Új színfolt a jégpályán

A téli szünetben is ez a terv, de ez függ majd az érdeklődéstől. Az adventi időszakban zenés előadásokat is terveznek a jégen, melyekről a miskolcivsz.hu weboldalon lehet tájékozódni – tudatta Szarka Ivett. A szezon a tél végéig tart általában, mert ahogy elkezd tavaszodni, az emberek szívesebben mennek kirándulni, mint korizni – hangsúlyozta a rendezvénykoordinátor.

Ez csupán hobbi

Nem áll távol tőlük a mindennapos mozgás, hiszen mindegyikük sportoló. Botond, Erik, Nimród és Tamás együtt érkeztek vasárnap délelőtt a miskolci jégpályára korizni. A fiúk elmondták, hogy várták már a nyitást. Erik és Nimród Kazincbarcikára szoktak járni, mert az van közelebb a lakóhelyükhöz, de ott még nem nyitott ki a pálya. Szeretnek korcsolyázni, jó a pálya is véleményük szerint, de amikor nagyon sokan vannak, azt nem kedvelik, mert akkor nem lehet gyorsan haladni.