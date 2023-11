Csípősen alakult a vasárnap reggel, hiszen vármegye szerte fagyott. Volt azonban egy olyan pont, ahol majd' mínusz fok alá süllyedt a hőmérséklet. Ez pedig a Mohos-töbör, amely úgynevezett hidegpont, és amelynek kutatásáról nemrég portálunk is beszámolt.

„Ma hajnalban a Miskolci Egyetem-MFK-Földrajz Intézet által monitorozott bükk-fennsíki Mohos-töbörben -19,88, tehát majdnem -20°C-on állt be a napi T-min. Ennek oka, hogy a fennsíkon jelenleg is néhány centis hóréteg található, amely növeli a felszín albedóját, annak kisugárzási potenciálját.

Jelenleg a Kárpát-medencét hideg, sarkvidéki eredetű légtömegek töltik ki és ma éjszaka a derült, szélcsendes időjárásnak köszönhetően a töbör mikroklímarendszerének érvényesülési feltételei adottak voltak. Az inverzió kiépülésében a késő hajnali órákban zavar keletkezett.

A tél első lehelletei megérintették a Bükk-fennsíkot....

Párhuzamosan a Robert Kerékgyártó által üzemeltetett Vörösmeteor-töbör mérőállomása is kimondottan hideg, -16,8°C-os hőmérsékletet rögzített (forrás: http://bukk.meteopont.hu/). A reggel országszerte csípősen alakult.” - számolt be róla a Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet.