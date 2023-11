Az ALVIN és a Mókusok Magyarország egyik legismertebb punk-rock zenekara, amely immár 30 éve a hazai könnyűzene megkerülhetetlen szereplője. Pályafutása alatt 20 nagylemezt készült el, illetve több mint 300 dal. Legismertebb dalok: Sajnálom, Én még tükörbe tudok nézni, Mikor a földön véget ér az élet, Nem elég. A hazai klubok és fesztiválok mellett az elmúlt években már külföldön is gyakran koncertezik első sorban a helyi magyar közösségnek, ezen turnék keretében a zenekar 12 országban lépett fel (köztük USA és Kanada is). November 11-én a zenekar a 30 éves jubileumi turné keretében a Helynekemben lép fel, ahol születésnapi koncerttel készül az életmű minden szegletéből válogatva a dalokat. Extra hosszú műsor várható, ahol ritkaságok és korábban még nem játszott dalok is hallhatók lesznek, így harangozzák be a koncertet a szervezők.