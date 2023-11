Egymástól független is tette minden pince gazda az építő jellegű munkát a történelmi Avasért, és közösen is fő támogatói voltunk mindannyian a Borangolásnak - mondta el Körmöczy Zsuzsanna , a Avasi Borospincék Mélyvölgy Társaság alelnöke. 16 Boros pince gazda és 12 borász fogott össze. Az egyesület egységet teremt, a társaság elnökének, Richter Attila első szavára jelentkezett mindenki, hogy a Széchenyi utcán ismeretlenek által egy éjszaka barbár módon kidöntött fát az egyesületünk újra ülteti. A fizikai munka nem áll távol senkitől, hiszen a szőlők ápolása is nehéz munkát követel. A fa ültetés Miskolc város főkertész asszony irányításával történt. A fa elültetését a mélyvölgyi borokkal szenteltük meg - tájékoztatott az alelnök.