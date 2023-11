A Mezőkövesdi Általános Iskola Szent Imre Tagiskolájában már évtizedes hagyománya van a Szent Imre napoknak. Az iskola névadója előtt tisztelgő esemény keretében idén is számos versenyt, vetélkedőt, programot szerveztek az intézménybe járó diákoknak. – Az elmúlt két hétben 20 verseny, vetélkedő zajlott le iskolánkban, amelyen közel 150 diákunk vett rész. Hagyományosan volt rajzverseny, olvasási, szépíró-, helyesírási-, illetve matematika verseny. De most már van biológia verseny, illetve újítás volt a Vízre fel! című vetélkedőnk, ahol a környezettudatosságra, a víz fontosságára igyekeztünk felhívni a figyelmet. Emellett a logimatek és a rubik kocka verseny is teret kapott a két hét alatt. Emellett angolul énekeltek a gyerekek, de hagyományosan voltak sportversenyeink is, most röplabdában mérhették össze tudásukat. Emellett az őszhöz, az őszi ünnepkörökhöz kapcsolódva az osztályos is megmérettetnek, hogy ki, hogyan tudja feldíszíteni a saját osztálytermét – mondta el Boldizsár Bertalan Gyula tagintézmény-vezető.

A több napos programsorozat november 14-én egy rövid ünnepséggel, díjátadással és koszorúzással zárult, ahol a diákok elsőként Szent Imréről, Imre herceg intelmeiről szóló videó összeállítást nézhettek meg, majd a tagintézmény-vezető kihirdette a különböző versenyek eredményeit, majd Gáspár Erzsébet Ágnes, a Mezőkövesdi Általános Iskola igazgatója adta át a helyezetteknek járó jutalmat. Az esemény zárásaként koszorút helyeztek el Szent Imre mellszobránál, illetve az iskola melletti Szent Imre szobornál.