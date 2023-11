„Igaz, hogy meghatározó szerepe van a kezdeti időszakban választott tápnak, ugyanis az alapozza meg a kutya kialakuló immunrendszerét, fizikumát, és biztosítja a kellő tápanyagot a rohamos fejlődéshez. De téved, aki azt gondolja, hogy ennyivel le is lehet tudni egész életére a dolgot. Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, jó kondícióban lévő, boldog kutyánk legyen, élethosszig oda kell figyelnünk arra, hogy a számára legmegfelelőbb tápot kapja. Aki úgy dönt, hogy kutyát fogad az életébe, ezzel bizony számolnia kell. A tápon való spórolás csúnyán visszaüthet, hiszen az évek folyamán ezen megspórolt összeg többszöröse mehet el állatorvosra, ha a kutya az alultápláltság miatt gyenge immunrendszerű és ezáltal beteges lesz” - hívta fel a figyelmet Juhász Gábor, bronzkoszorús mesterkiképző, a Bende Művek területi képviselője.

Lendület vagy punnyadás?

A megfelelő kutyatáp biztosítja a kutya számára szükséges összes tápanyagot, beleértve a fehérjét, szénhidrátot, zsírt, vitaminokat és ásványi anyagokat. Ezek az elemek kulcsfontosságúak a megfelelő növekedéshez, energiaellátáshoz és az egészséges testműködéshez. Az optimális kutyatáp segít a kutya testsúlyának ellenőrzésében is. Az elhízás a kutyák körében gyakori jelenség, számos egészségügyi problémát, például ízületi fájdalmakat, cukorbetegséget és szívbetegségeket okozhat. A kutyatápok textúrája és összetétele befolyásolhatja a kutya fogainak és ínyének egészségét, míg a benne található esszenciális zsírsavak és fehérjék hozzájárulhatnak bőrének és szőrzetének egészségéhez, csökkentik a viszketést, a szőrvesztést és a száraz bőrt. „Egyes kutyák érzékenyek lehetnek bizonyos összetevőkre, például gabonafélékre vagy mesterséges adalékanyagokra. A megfelelően kiválasztott kutyatáp segíthet elkerülni vagy kezelni az ételallergiákat és intoleranciákat. De a kutyatápok összetétele és minősége nem csak a fizikai állóképességre van hatással, befolyásolhatja a kutya mentális állapotát is, hozzájárulhat a jobb koncentrációhoz és élesebb elméhez, ami főként egy munkakutya esetében nem elhanyagolandó”- mutatott rá a szakember.

Finnyás kutya, nem eszik meg mindent…

A kutya farkas őseitől örökölt ösztönökkel érkezik a világra, pontosan azt fogyasztja el, amire lehetősége nyílik. Gondoljunk csak bele, egy farkas válogathat, hogy nyulat, csirkét, esetleg vadat enne szívesebben? Mindig a zsákmányát kebelezi be, bármi is legyen az. Ha a kutyánkat az első pillanattól kezdve tudatosan tápláljuk, soha nem fogunk találkozni azzal a jelenséggel, hogy fintorogna vagy elfordulna az elé tett tápláléktól. „Csak a mi fejünkben létezik az a gondolat, hogy a száraz táp egy kis kolbászzsírtól még finomabb lenne, vagy muszáj megtörnünk az egyhangú táplálkozást egy kis párizsival és lecsókolbásszal, mert szegény minidig csak azt az unalmas tápot eszi. Jobb, ha tudjuk, hogy a kutyák sem a túl sós, sem pedig a túl fűszeres ízeket nem kedvelik. Semmi problémájuk nincs azzal, ha folyamatosan a számukra leginkább megfelelő tápot kapják, sőt, így tud az emésztőrendszerük működése egyensúlyban maradni. Váltani akkor érdemes, és javasolt, – de akkor is csak fokozatosan – ha a kiválasztott táp a kutyánk számára nem ideális, aminek legszembetűnőbb jele a kutyagumi színe, szaga és állaga."

Hidegen sajtolt kutyatáp a sláger

A jelenlegi trendek szerint a hidegen sajtolt kutyatápok előnyös választást jelentenek négylábú társunk számára. Magasabb tápértékkel rendelkeznek, mivel az alacsony hőmérsékleten történő előállítás megőrzi az alapanyagok tápértékét. Ezen kívül könnyebben emészthetők, csökkentve ezzel az emésztési problémákat és a puffadást. Az ilyen tápoknak kevesebb az esélyük az ételallergiák kiváltására vagy az érzékeny emésztőrendszerre, mivel az összetevőket kisebb mértékben módosították.

„A hidegen sajtolt tápokban lévő esszenciális zsírsavak elősegíthetik a kutyák bőrének és szőrzetének egészségét. Illetve ezek a tápok általában nem, vagy csak kismértékben tartalmaznak mesterséges ízfokozókat, tartósítószereket vagy színezőanyagokat, ami az egészséges táplálkozás szempontjából szintén előnyös lehet” - jegyezte meg Juhász Gábor.