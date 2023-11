Alexandriai Szent Katalin 310 körül halt vértanúhalált. Halála után védőszentje lett többek között a filozófusoknak, a tanulóknak, az ügyvédeknek, könyvtárosoknak, a fiatal nőknek és a gyermekeket gondozó dajkáknak.

Esni vagy fagyni fog?

Ha Katalin kopog, karácsony locsog

– így tartja a népi mondás. Vagyis ha november 25-én fagy, akkor karácsonykor esős, latyakos idő várható. Az időjósló mondás fordítottja is igaz, vagyis ha Katalin napkor esős, enyhe idő van, akkor karácsonykor fagyni fog, vagyis szép fehér karácsony várható. Egy másik hiedelem szerint:

Ha Katalin fényben fürdik, a karácsony lében úszik

Eszerint ha november 25-én napsütéses idő van, akkor karácsonykor borult, csapadékos idő várható, illetve ha ilyenkor nem süt a nap, akkor szép, napos időt várhatunk karácsonyra.

Megálmodták szerelmük nevét

Katalin nap után már nem volt szokás esküvőket, mulatságokat tartani. Ez nyilván a hidegre forduló időjárásnak is köszönhető, az is igaz azonban, hogy ekkor már elkezdődött az adventi időszak és a karácsonyra való felkészülés. Ha esküvőt nem is tartottak, a házasodás, párválasztás napirenden volt. Ha egy lány Katalin napon vízbe tett egy levágott gyümölcságat és az karácsonyig kivirágzott, akkor arra következtettek, hogy a következő évben férjhez megy. Ellenkező esetben viszont még néhány évet várnia kellett a házassággal. Az is szokás volt, hogy a férfiak böjtöltek ezen a napon, ezért abban bíztak, hogy éjszaka megálmodják, melyik lány lesz a jövendőbelijük.

Katalin napon nem dolgoztak

A néphagyomány szerint egyébként ez a nap dologtiltó is, főként az asszonyoknak, viszont mulatni lehet, mivel ez a Kisfarsang utolsó napja, amikor Katalin-bált is szerveztek. Szokás volt, hogy ilyenkor nem dolgoztak, nem fogták be az állatokat, nem őröltek búzát, nem sütöttek kenyeret és nem látták el a halasztható mindennapos feladatokat. Az ország különböző területein máshogyan ápolták ezt a néphagyományt, ugyanis egyes helyeken a lányok, míg máshol a férfiak tartották magukat a dologtalanítási szabályhoz.