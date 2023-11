Sokan gondolták az időjárásról, ugyan már, egy özönvízszerű eső sem lehet függvénye annak, hogy segítsek egy gyermeken. Így volt ezzel Kiss Attila is, aki egyébként is rendszeresen szokott futni. "Azt gondolom, ha minimálisat is tudunk segíteni, akkor tegyük meg, a mai futás pedig egy nemes célért jött létre. Nyilván tisztában vagyok azzal, hogy mindenkinek nem fogok tudni pénzt adni, hiszen ahhoz nagy anyagi háttérrel kellene rendelkeznem. De bízom abban, hogy ez a kisfiú is hamarosan itt lehet majd közöttünk, és velünk együtt futhat, ha végre meggyógyul" – mondta, hozzátéve, most jólesik a futás.

Ki Bence?

Veres Pál polgármester köszöntötte a több mint ötven jelentkezőt, akiknek mindösszesen két kilométert, azaz két kört kellett megtenniük a népkerti rekortán pályán. "Minden elismerésem azoknak, akik a rossz idő ellenére is töretlen lendülettel és hittel kijöttek most ide, hogy segíthessenek egy kisfiún. Az erősség itt dobog mindenkinek a szívében – mondta, majd ismertette a gyermek történetét: Bence ikertestvérével együtt egészséges volt egészen nyolcéves koráig. Júniusban azonban rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak nála, ami miatt azonnal kemoterápiára kellett járnia. Ez és a műtét nem kerül pénzbe, de egy erősen javasolt utókezelés már igen.

– Ehhez mindenképpen segítségre van szükség. A szervező futóklub csak tavasszal alakult meg, így dicséretes, hogy ennyi embert meg ki tudtak mozdítani otthonukból. Egy város ereje a közösségében rejlik. Ez az új egyesület közösséget formál. A miskolciak pedig már sokszor bizonyítottak, hogy össze tudnak fogni."

Már megműtötték

Mint azt a helyszínen megtudtuk, Bence nagynénje a VeloRunCoffee Sportegyesület egyik tagja. Szloboda Anett mondta el, hogy a kisfiú már túl van a sikeres műtéten, most otthon lábadozik, az édesanyja mindenben segít neki. A szervezet már több családi programot is szervezett a kerékpárosoknak és a futóknak egyaránt. A Tekerj a zöldbe! egy országos kezdeményezésre jött létre, amikor is Edelénybe ment a csapat. Volt már gyereknapjuk, amikor mini duatlont rendeztek az Avas alján. Itt díjakat is sorsoltak ki. Valamint volt egy családi piknik, ami a Városház térről indult a Csanyikhoz.