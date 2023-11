Örökbe fogadták Rubelt, az egy éves újfundlandi kutyust, aki a Miskolci Állategészségügyi telep lakója volt csütörtökig. Az örökbefogadó gazdi Horkai Zoltán lett, aki állatkoordinátorként dolgozik. Szerkesztőségünk munkatársai ott voltak a megható örökbefogadás pillanatában, ahol a kutyus már az első perctől kezdve az új gazdija társaságának örült.

Horkai Zoltán a boon.hu-nak azt mondta, hogy amint meglátta a telep közösségioldalán az örökbefogadható kutyust, egyből tudta, hogy neki ez a kutya kell, mert gyermekkora óta vágyik egy újfundlandira. „Láttuk, hogy sokan jelentkeztek, így nagyon örülök, hogy én lehetek a szerencsés örökbefogadó” – mondta. Rámutatott: sok állattal dolgozik együtt, különböző filmeket forgatnak és bemutatókat rendeznek. „Eddig nyolc befogadott kutyánk van, de ebből a fajtából nem volt még sosem és venni sem akartam, mert sokan megveszik a kutyát, hazaviszik aztán megunják és egy ilyen helyen köt ki” – mutatott rá.

Azt is megosztotta velünk, hogy a kutyus sok állattal lesz együtt a jövőben és reméli, hogy harmonikus kapcsolat tud majd kialakulni közöttük. „Egy nagy birtokunk van, benti és kinti kutyus is lesz egyaránt, így remélhetőleg nagyon jól fogja érezni magát nálunk” – hangsúlyozta. Horkai Zoltán arról is beszélt, hogy az országban a kutyatenyésztők mellett egyre több, úgynevezett szaporító tűnik fel, amit óriási problémának tart.