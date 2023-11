Nem ritkák a -5, -6 fokok, de olykor helyenként a -20 fokot is megközelítheti a hőmérséklet, különösen éjszaka. Ezért házi kedvenceinket ugyanúgy kell óvni és védeni, mint saját magunkat vagy gyermekeinket. Hogy hogyan? Erről Kisfalvi Nyina, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány, MÁSA elnöke beszélt megkeresésünkre.

Energiadús táplálék

A benti kutyák esetében is, de különösen a kinti kutyáknál fontos a kemény hideg idején az energiadús táplálék: a hidegre való tekintettel minimálisan, 20-30 százalékkal emelhetünk is az adagokon – javasolja Kisfalvi Nyina. Ha van rá lehetőség, az élelmet osszuk kisebb adagokra, és napi több alkalommal tegyük a kutya elé. Így biztosítva lesz neki a folyamatos energiabevitel, és nem is fagy meg a táljában az étel. Figyeljünk arra is, javasolja a szakember, hogy ne legyen forró az eléjük rakott étel sem, mert az sem az egészségének, sem a fogzománcuknak nem tesz jót. A Miskolci Állatsegítő Alapítvány, MÁSA elnöke azt javasolja, hogy naponta többször kerüljön az állatok elé fogyasztásra alkalmas hőmérsékletű víz is, így lassabban hűl ki, és fagy meg a folyadék. Nem szabad arra hagyatkozni, hogy az orrával megolvasztja a jegyet és megissza a kutyus, mert súlyos nyelv- és orrsérüléseket okozhat.

Mindenki figyeljen erre oda, mi is a menhelyen legalább háromszor itatunk naponta, fogyasztásra alkalmas hómérsékletű vízzel. Sem nem hideg, sem nem meleg. Azonban nem rátölteni kell, hanem cserélni a folyadékot

– ajánlja Kisfalvi Nyina.

Legkönnyebben a lábuk, a farkuk, a fülük fagy le

Megfelelő menedék nélkül ezek a szerencsétlen állatok halálra fagyhatnak, ezért nagyon kell rájuk figyelni. Legkönnyebben a lábaik, farkuk, fülük fagy el

– mondta a szakember. Fontos a szigetelt kutyaház is, amit meg lehet emelni akár egy raklappal, hogy ne a hideg-vizes földön legyen. Érdemes vastagon beszalmázni, vagy forgáccsal kibélelni, ebben tudja magát melegíteni, szárítani, hiszen hőtartó tulajdonsággal rendelkezik a szalma. Viszont alkalmanként cserélni kell, nem szabad egész télen ugyanazt az adagot bent hagyni neki. A pokróc és a különböző textíliák nem megfelelőek! A szalmával ellentétben azok vizesek lesznek és megfagynak- mondta a MÁSA elnöke.

Manapság divat a kutyaház bejáratára szélfogót vagy hőfüggönyt tenni, lehetőleg átlátszót. Szélvédettebben tud pihenni az eb, ha a bejárat nem középen, hanem egyik oldalra elcsúsztatva van kivágva. Kisfalvi Nyina tapasztalatai szerint 2-3 hőfüggöny tönkre megy, mire a kutya ezt megszokja. De vannak már egyszerűbb kivitelű megoldások is, például sokan kedvelik ha, csíkok lógnak a bejáratnál. Ha azt tapasztaljuk, hogy kihúzgálja a plédet vagy takarókat az ólból, az azt jelenti, hogy nem kényelmes neki a fekhely. A szalmán keresztül tud párologtatni, tehát sokkal kényelmesebb neki szalmában, forgácsban eltölteni az éjszakáit, mint plédben. A kutyus az ól bejáratához rögzített plédet is leszedi, ennek oka, hogy nem lát ki. Ezért azt javasolja Kisfalvi Nyina, hogy először csak egy kis részén próbáljuk ki, hogy szokjon hozzá, hátha könnyebben megbarátkozik vele. Kutyánk búvóhelyét olyan helyre tegyük a kertben, ahonnan az ajtónkat és a kaput is látja, és ellenőrzése alatt tudja tartani az egész portát.

A kicsi kutya hordjon kabátot!

Ha sétálni visszük a kistermetű, kis szőrzetű kutyát, akkor javasolja, hogy valamilyen öltözetet mindenképpen adjunk rá, amit a kutya is elvisel, nehogy megfázzon.

Jegesedés ellen nagyon sokan még sót használnak, ami szétmarhatja a kutyák mancsát. A sétából haza érve azért érdemes lemosni és megtörölni szárazra a tappancsát, vagy védjük cipőcskével és zoknival. Ha vizes lett a szőre, azt se felejtsük megszárítani. Télen a lehető legkevesebbet fürdessük a kutyánkat, mert lemossuk a szőrét védő zsírréteget. Mindemellett a bundájukat ápolni kell, mert a csomós szőr nem véd a hideg ellen.

Viselkedjünk felelősségteljesen és gondoskodóan a kutyákkal, hiszen ők nem tudnak kiállni saját magukért – nyomatékosította a Miskolci Állatsegítő Alapítvány, MÁSA elnöke. Nagyon fontos, hogy ha kóborló, magányos kutyát látunk, vigyük be zárt, meleg helyre és ellenőriztessük a chipjét, hogy kiderüljön honnan szökött esetleg meg – egészítette ki Kisfalvi Nyina.