Három tulajdonság lesz fontos

A szerzetesközösségbe lépéssel az új tag vállalja a szegénységet, a tisztaságot és az engedelmességet. „A szegénység azt jelenti, hogy nincs saját tulajdonom, amit tehát megkeresek a munkámmal, azt beadom a közösbe, így közösen osztjuk el a jövedelmünket. Természetesen én is ismerem a vásárlás élményét, nálunk azonban kérnem kell, ha szeretnék megszerezni egy tárgyat. Ez pedig jó érzéssel tölt el, hiszen így mindent ajándéknak tekintek, amiért hálás lehetek. Az engedelmesség pedig éppen ehhez kötődik, hiszen közösségünknek van vezetője, aki dönt a vásárlásokban, de akár olyan komoly és felelősségteljes kérdésekben is, mint például áthelyezés vagy programok szervezése – mondta a szerzetesközösség elkötelezett tagja, aki óraadó a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvodában, hiszen huszonöt éves kora előtt is foglalkozott gyerekekkel a tanítóképző elvégzése után. – Hittan és etika tanári végzettségem is van, de ezt most sem itt, sem a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda iskolalelkészségén nem használom."

Beszélnek a szexualitásról

Végül, de nem utolsósorban a tisztaság azt jelenti, hogy nincsen párkapcsolatuk. „Ettől függetlenül nem tabutéma a szexualitás, hiszen a hormonok ugyanúgy dolgoznak bennünk is, mint bárki másban. Budapesten például konferenciát is tartanak erről is hamarosan. A vágyaink Istentől belénk ültetett részünk, de azzal, hogy az Isten meghívott bennünket erre a szolgálatra, segítséget is ad. Tanulni kell, hogy amit a szexuális energiával nem élünk ki, hogyan tudjuk más tevékenységbe szublimálni, a meghívásunknak megfelelően hasznosítani" – mondta Szent Ferenc kisnővére.

Többféle munkájuk van

A mindennapi szakmai tevékenység mellett önkéntes feladatokat is ellátnak, mikor lelki napra hívják meg őket különféle iskolák. „Az országban bárhova elmegyünk megtartani ezeket a lelki napokat, de szervezünk nyílt napokat otthonainkba is. Feladatom a hivatásgondozás, amikor egy teljes napot töltök itt az érdeklődőkkel, leendő új tagjainkkal. Szeretnénk, ha minél többen jönnének hozzánk és lépnének be közösségünkbe. Kéthetente szombat esténként dicsőítéseink vannak, amiken szívesen látunk külsősöket is. Valamint tartunk lelki gyakorlatokat Bükkszentkereszten, ahova az elcsendesedni vágyókat várjuk nagy szeretettel – sorolta a tevékenységeiket Teréz nővér, aki szerint az elvonulás lehetővé teszi, hogy akár Istennel is találkozzunk. – Fontos, hogy hajlandóságom legyen arra, hogy önmagam valóságát megismerjem még akkor is, ha ez fájdalmat okoz. A kirándulás a természetben és a beszélgetések a ház koordinátorával segítenek harmóniába hozni a résztvevők lelkét."

Napirendjük példaértékű

Reggel közös imádsággal kezdik a napot, ezt megismétlik délben és este is. „A zsolozsmán kívül mindennap járunk szentmisére is. A Mindszenti templomhoz tartozunk, úgyhogy azt részesítjük előnyben, de én személy szerint szeretem a selyemréti és a Minorita templomot is. Naponta egy teljes órát szánunk szentségimádásra, havonta egy egész napot és évente egy teljes hetet. Ez azt jelenti, hogy elmélyedünk önmagunkban, kicsit olyan ez, mint a meditáció, amikor nem foglalkozunk a mindennapi problémáinkkal, a lényeg, hogy Istennek szenteljük ezt az időszakot – mondta, majd miután megmutatta az otthonukban található kápolnát, beszélt a hobbijairól is.

– Szeretek zenélni, akár hangszerrel is, mert gitározom. Ezt a tudásomat a lelki napokon is fel tudom használni, de van, hogy a nővérekkel együtt zenélünk. Szeretek kirándulni, mozogni, akár sportolni is, például biciklizni, vagy csak pihenni a szobámban."

Elkerülhetetlenek a súrlódások

Teréz nővér szerint emberségük része, hogy jó és rossz napok váltakoznak az ő életükben is. „Közöttünk is előfordulnak súrlódások, hiszen mint ahogy minden nőben benne van az anyaság érzése, ugyanígy jelentkezik a konyha uralásáé is. De hogy ezt elkerüljük, naposunk van, akinek munkáját szeretettel fogadjuk el, ő pedig megpróbál egyénre szabottan figyelni a terítésre és az ételek elkészítésére is. Ehhez is tudatosság kell mindannyiunk részéről. Ha valaki végképp nem tud eleget tenni az együttélés harmóniájának, akkor vissza tud vonulni a szobájába – nevetett a nővér, aki elárulta, családja és barátai meglepődtek döntésén, de mindenben támogatták. – Azt mondták, ha én megtalálom a boldogságomat ebben, akkor ott állnak mögöttem."

Mivel tagjaik többsége fiatal, haladnak a korral, és megjelennek az online térben is, ahonnan egyre többen szereznek információt róluk. Van honlapjuk, több Facebook-oldaluk és YouTube-csatornájuk is.