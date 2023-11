Az Országos Gaming Expo (OGEX) roadshow idén is bejárja az összes vármegyeszékhelyet, szeptember 8. és november 26. között az ország minden szegletébe eljuttatva a videójátékok iránti szenvedélyt. A 2023-as eseménysorozat helyszínein a látogatók autószimulátorok, VR eszközök és retrojátékok mellett meglátogathatják az OGEX gamer múzeumát, cosplay bemutatókat nézhetnek meg, valamint edukációs előadásokon belátást nyerhet a gaming és az e-sport komolyabb szegleteibe is.

Ezren jelentkeztek rá

Csanda Gergely főszervezője elmondta, hogy a regisztráltak száma Miskolcon meghaladta az ezer főt, így itt voltak a legtöbben a roadshow során. Kiemelte, a rendezvény célja, hogy a játékot offline módon közelebb hozza az emberekhez, ne csak online térben játszanak, hanem próbáljanak ki minél több mindent élőben is. A főszervező kiemelte, itt Miskolcon 16 programhelyszínt alakítottak ki, ahol mindenki megtalálhatja a neki megfelelőt. Példaként említette a retró helyszínt, ahol kipróbálhatják a fiatalok, hogy elődeik, 30-40 évvel ezelőtt mivel játszottak. Az edukációs előadások pedig az internetes zaklatásra hívják fel a figyelmet, de arról is szó volt, hogy hogyan lehet megakadályozni a játékfüggőséget - tette hozzá. Csanda Gergely tapasztalatai szerint minden korosztály játszik valamivel, a nagyszülő, a szülő és a gyermek is játszik a telefonján a mai világban. Aki viszont komolyabban űzi, az már egy szűkebb réteg, akik nagyobb összegeket költenek arra, hogy minél komolyabb gépeik legyenek, különböző kiegészítőkkel – mondta.

A különböző kutatások kimutatták, hogy a fiatalok kilencven százaléka napi szinten játszik, ami egy bizonyos szintig ingyenesen letölthető az internetről, de a különböző kiegészítők és szintek már fizetősek, átlagosan ötezer forintba kerülnek – tudtuk meg a helyszínen. Minden kategóriában vannak népszerű játékok, de most a legfelkapottabbak a Fortnite, Minecraft és a GTA. Ezekkel Csanda Gergely szerint fejleszthető a logika, a kreativitás és a szem-kéz koordináció is, valamint aranyos karaktereket is tartalmaznak.

Fejlesztő eszközök

Dr. Fromann Richárd, a JátékosLét Kutatóközpont alapító vezetője elmondta, hogy a mai világban a játékok nem csak szórakozási eszközök, hanem kompetencia fejlesztőként is felfoghatóak. Kognitív képességeket fejleszt, szem-kéz koordináció fejlődik, és a csapatjátékok által fejlődik a szociális érzék is, hiszen a játék a valóság leképezése. Dr. Fromann Richárd szerint viszont az offline világot nem szabad hanyagolni. Véleménye szerint az online térben kialakult kapcsolatok valódi, személyes kapcsolatokká válnak egy fél éven belül. A fiatal generációt összehozza a játék, hiszen sajátos nyelvezet is kialakul a játék kapcsán. Dr. Fromann Richárd különbséget vél felfedezni a különböző generációk játékhasználata között is, az idősebbek egyszerű stratégiai játékokat játszanak, a fiatalok pedig az egyre bonyolultabb csapatjátékokat kedvelik. De a nemek között is különbség van, 80-85 százalék fiú/férfi, a maradék pedig lány/nő játékos. A vezető szerint az elmúlt 5-10 év alatt ez kezd közeledni egymáshoz. A logikai, stratégiai játékokban a lányok, a versengős, harcos játékokban pedig a fiúk eredményesebbek és sikeresebbek.

A feszültség levezetésére

Két fiatalember elmélyült Mortal Kombat játék közben megosztotta figyelmét, és pár szóban elmondta, hogy feszültséglevezetőnek és kikapcsolódásra használják a játékot. Elmondták, hogy ha van idejük napi két-három órát is képernyő előtt töltenek játékkal. Elmondásuk alapján gyorsul a gondolkodásuk és a refex idejük. Barátaikkal is gyakran játszanak, így gyűjtve közösségi élményt a virtuális térben. A Miskolci Egyetemen délelőtt 10 órától 18 óráig várják (várták) a játékok iránt érdeklődőket.