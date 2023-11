„Sok variációja van, de szakadtban nem jelenünk meg az üzleti életben” – figyelmeztetett, majd hozzátette, klasszikus még a bőrdzseki. A divat- és stílustanácsadó felhívta a figyelmet arra is, hogy a férfiak hordhatnak zoknit az öltönyhöz, de akkor az térdig érő legyen. Vagy egyáltalán ne vegyenek fel hozzá, ma már ugyanis ez is elfogadott az egyenjogúság miatt. Továbbá elárulta, a Chanel ruhaeladása csupán 7 százaléka az összes bevételének, minden más táskából, cipőből, napszemüvegből és kölniből jön be. Pedig a napszemüvegbizniszt teljes mértékben Olaszország uralja.

Történelmi érdekességek

Az 1800-as évek Angliájában vezették be az első dresszkódokat. „A férfi öltözködési kultúra tele van tradícióval. Az öltöny mellényének legalsó gombját VII. Eduárd viselte így, egyszerűen azért, mert szerette a hasát is a megjelenése mellett, és egy idő után szűk lett a pocakjára az öltönye. A fekete öltöny eredetileg esti viselet volt, mára már hétköznapi. A szmoking nem változott az évszázadok alatt, szintén VII. Eduárd találta ki ezt az átmeneti kabátot, hogy konkrétan dohányzás közben használhassák, mert anyaga elnyelte a füstöt, amit a hölgyek nem szerettek szagolni a tánc ideje alatt. A garbó nem véletlenül kapta ezt a nevet, ugyanis Greta Garbo volt az első nő, aki csináltatott magának ilyet, mert nem szerette a nyakát” – mondta Schiffer Miklós, aki hozzátette, Chanel szerint parfüm mindig kell.